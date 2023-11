Els preus es mantenen estables a l'octubre amb l'IPC al 3,4%

Els aliments són un 8,3% més cars que fa un any però moderen les pujades respecte al setembre

Actualitzada 14/11/2023 a les 10:02

La inflació a Catalunya s'ha mantingut estable a l'octubre, amb l'IPC al 3,4%, el mateix nivell que al setembre, segons les dades publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).Els aliments són aquest mes un 8,3% més cars que a l'octubre de l'any passat, però moderen l'augment respecte al que es va notar al setembre, quan la pujada anual va ser del 9,6%.El transport puja un 2,3%, 2,2 punts menys que al setembre, pel descens dels preus dels carburants, que fa un any van incrementar-se més. A Espanya, els preus també es mantenen estables, i l'INE confirma el 3,5% de l'IPC anunciat en l'indicador avançat.Els preus, per tant, durant l'octubre, han estat a Catalunya un 3,4% més cars que fa un any. Llavors, però, els nivells d'inflació estaven al 6,8%, el doble que actualment. Amb tot, ja es notava una tendència a la baixa en l'indicador després dels rècords històrics d'aquell estiu.Si es tenen en compte productes concrets, l'IPC a Catalunya mostra que la majoria moderen el preu anual, amb augments del 3,7% al pa (set dècimes menys que al setembre), del 7,7% en els ous (2,7 punts menys), de l'11,5% en la llet (0,7 punts menys), del 6,6% en la fruita fresca (0,2 punts menys) o del 21,1% en el sucre (24,7 punts menys).En canvi, en la comparativa mes a mes, entre setembre i octubre d'aquest any el preu dels aliments ha pujat un lleuger 1%, especialment perquè baixen el pa (-0,2%), o els ous (-0,3%), però s'incrementen de preu la llet (+0,6%), els olis i grasses (+5,3%) o la fruita fresca (+8,1%), entre d'altres.Pel que fa a l'energia, les dades de l'IPC mostren que la taxa anual de l'electricitat, el gas i altres combustibles cau un 20,7% aquest octubre respecte al mateix mes del 2022, mentre que la de l'aigua puja un 1,4%. A nivell mensual, l'aigua es manté estable i els combustibles baixen un 2,3%.L'INE també indica que el transport és aquest octubre un 2,3% més car que a l'octubre de l'any passat, tot i que modera els increments. El mateix passa amb l'oci i la cultura, que pugen un 4,7%, o el que es paga en restaurants i hotels, que és aquest mes un 5,8% més car que fa un any. En canvi, l'habitatge cau, i la taxa a l'octubre és d'un -7%.