El suïcidi és la primera causa de mort en persones d'entre 15 i 44 anys

Actualitzada 14/11/2023 a les 10:34

L'any 2020 a Catalunya van haver 527 morts per suïcidi i l'any 2022 van ser 607 persones suïcidades. Aquestes son unes dades preocupant perquè les morts per suïcidi a Catalunya quadrupliquen a les de víctimes per accident de trànsit. (segons trànsit el 2022 van morir a les carreteres catalanes 157 persones).I especialment, és preocupant entre la gent jove, de fet, el 2020 el suïcidi va ser la primera causa de mort en les persones entre 15 i 44 anys.



Les infermeres d'atenció primària del Col·legi Oficial d'Infermeres de Tarragona (CODITA) n'han parlat en el context del II Congrés d'Infermeria d'Atenció Primària organitzat per CODITA i que s'ha celebrat a Tarragona, on han alertat sobre aquestes dades de suïcidis entre els més joves, i han senyalat «sabem que entre un 80 i un 90% dels suïcidis estan precedits d'un problema de salut mental. Les persones que pensen en el suïcidi, sovint no tenen clar que vulguin morir, però sí que volen deixar de patir, i això cobra encara més importància amb els adolescents i joves».De fet, a Catalunya, els centres de salut mental infantil i juvenil han incrementat un 8,5 % el nombre de persones ateses i un 23,4 % el nombre de visites totals el 2021, respecte del 2019. Així mateix, les urgències de menors de 18 anys han augmentat un 28,5 % durant aquest mateix període.Segons la Generalitat de Catalunya, en el darrer any les temptatives de suïcidi varen augmentar en un 27%. Entre els esdeveniments estressants més comuns associats a la conducta suïcida destaquen els conflictes familiars, haver estat o ésser víctima de violència sexual, patir maltractament a la infància o patir assetjament escolar o bullying.En aquests context, l'escola pren un gran protagonisme; per una banda perquè pot arribar a ser un entorn hostil on alguns joves poden patir assetjament escolar per part de companys, i no és un tema menor. L'assetjament escolar atenta contra la salut mental del menor provocant una submissió i un patiment límit dilatat en el temps que pot provocar la necessitat de claudicar i acabar amb la vida. De fet, les darreres dades del Ministeri d'Educació i Formació Professional situa en 5.500 les trucades telefòniques de possibles casos d'assetjament escolar i segons la OMS, 200.000 joves entre 14 i 28 anys es suïciden cada anys pel bullying i ciberbullying.D'altra banda, l'escola ha d'oferir elements protectors davant aquests factors de risc del suïcidi adolescent, i ho ha de fer desenvolupant i implementant intervencions educatives, però també des d'un un enfocament interdisciplinari que involucri professionals de la salut, de la psicologia, de l'educació i famílies, però també als mateixos joves.És per això, que les infermeres d'atenció primària de CODITA, que també treballen en l'àmbit escolar a través del Programa Salut i Escola, recorden que «el suïcidi és un fenomen multifactorial, i no hi ha una resposta única al per què una persona decideix posar fi a la seva vida, malgrat saber que hi ha alguns factors de risc o precipitants sobre els que es pot actuar i, en el cas del més joves, serà fonamental garantir espais on puguin expressar les seves emocions i malestars, i si cal, que puguin ser acompanyats per un professional».