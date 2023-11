Perdonen un deute de 31.838 euros a una veïna de Tàrrega endeutada per les compres compulsives del seu difunt marit

L'home tenia les capacitats minvades pel tractament contra el càncer que rebia i actuava sense que la seva dona ho sabés

Actualitzada 13/11/2023 a les 09:49

El jutjat de primera Instància número 6 de Lleida ha perdonat un deute de 31.838 euros a una veïna de Tàrrega de 78 anys, que es trobava en una situació d'insolvència per compres compulsives que va fer el seu difunt marit. L'home, de 84 anys, tenia les capacitats minvades pel tractament contra el càncer que rebia i havia adquit productes per a la vida quotidiana que eren innecessaris com matalassos, bateries de cuina o una depuradora d'aire. Segons els advocats de l'afectada, l'home era convençut mitjançant trucades comercials, anuncis i visites a domicili. A més, han apuntat que actuava sense que la seva família en tingués coneixement. El jutge ha aplicat la Llei de la Segona Oportunitat a l'afectada i l'ha exonerat del capital pendent.



Els fets van iniciar-se l'any 2018 quan la família va començar a anar ofegada econòmicament i va veure que la pensió que cobrava el matrimoni no era suficient per cobrir totes les despeses. Tot i estranyar-se per aquesta situació, la dona no va poder predir res, ja que el control de tots els comptes i de l'economia familiar el portava exclusivament el seu marit.Es dona la circumstància que la majoria de les compres les va fer a nom de l'afectada, sense tenir-ne una autorització expressa en algunes ocasions. En altres, el marit li deia que es tractava d'una petita quantitat, d'entre 100 i 150 euros sense saber que també hi havia interessos abusius.D'aquesta manera, el desconeixement de la dona sobre el deute que s'estava generant era total. De fet, fins que no va enviudar no va saber que superava els 31.000 euros, amb interessos que arribaven al 26%.