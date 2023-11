Aquests són els catalans més rics, segons la llista 'Forbes'

Catalunya compta amb 29 grans fortunes a la famosa llista, la comunitat que en té més de l'Estat

Actualitzada 06/11/2023 a les 17:29

Catalunya té 29 grans fortunes i és la comunitat autònoma de l'estat espanyol que més en té, segons la llista de la revista 'Forbes'. Catalunya té més rics que Madrid, però acumula menys riquesa, 26.102 milions d'euros davant el 38.548 de la comunitat madrilenya. La persona que més tributa a les arques catalanes és el propietari de Mango, Isak Andic, amb 2.700 milions d'euros, al voltant d'un 42% més que el 2022. Això li ha permès pujar en aquest rànquing i que es col·loqui entre els 10 més rics d'Espanya del centenar que recull la publicació. Entre els 16 primers hi ha la família Grífols, que fa l'entrada més forta i se situa a la 14a posició i l'empresària catalana Sol Daurella -que passa del 15 al 16-.Les noves personalitats catalanes que accedeixen al llistat de 'Forbes' hi ha, entre d'altres, la família Suqué Mateu (Grup Peralada) al lloc 71 i Albert Esteve (de la farmacèutica Esteve) al 56.En canvi, noms habituals com l'expropietari de Cirsa, Manuel Lao, perd posicions -18 a la 31- i també Carmen Thyssen -20 a la 24-. D'altra banda, José María Serra Farré (Grup Catalana Occident) passa del lloc 73 al 23.El podi d'aquesta classificació no s'altera respecte a l'any passat. El propietari d'Inditex, Amancio Ortega, és el més ric amb un patrimoni de 81.800 milions -gairebé 30.000 milions més que el 2022-; seguit de la seva filla, Sandra Ortega, amb 7.100, i Rafael del Pino (Ferrovial), amb 5.900.La resta de catalans d'aquest rànquing de 'Forbes': el propietari de Barceló Hotels, Simón Pedro Barceló, al número 20; la família Puig Rocha (corporació Puig), al 32; Carmen Daurella Aguilera, accionista de Coca-Cola Europacific Partners, al 37; José Llorens Torrá, de Llotor i Epsa Internacional, al 41; els germans Gallardo Ballart, Jorge i Antonio, de Laboratoris Almirral, al 43 i 44, respectivament; el propietari d'Anpora, Ricardo Portabella, al 47; el conseller delegat de Proeduca Altus, Tomás Arrufat Pujol, al 61; el president d'Audax Renovables, José Elías, al 74, i el conseller de Coca-Cola Europacific Partners, Alfonso Líbano Daurella, al 77.En el tram final de la classificació: Mar, Antonio i Daniel Puig Guasch (Grup Puig) ocupen el lloc 82; Liliana Godia Guardiola (BCN Godia i accionista de Naturgy) al 83; Mercedes Daurella Aguilera, accionista de Coca-Cola Europacific Partners, al 85; Mauricio Botton Carrasso, de Germina Finance, al 87; Jorge, Marc, Xavier i José Luis Rubiralta (Werfenlife), al 88; Consuelo García-Piriz i Mercedes Hoce, accionistes del Grup Planeta, al 93; el president i fundador de Fluidra, Juan Planes Vila, al 94; Núria Roura Carreras, accionista de Grífols, al 96 i, per últim, al 97, Josep Lluís, Montserrat i Aurelia Carulla (Agrolimen).