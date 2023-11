L'atur repunta lleugerament però Catalunya tanca el millor octubre des del 2007 i l'ocupació puja en 11.882 persones

Es registren 339.603 aturats, la xifra més baixa dels últims 16 anys, i l'afiliació es manté en nivells rècord

Actualitzada 03/11/2023 a les 09:22

L'atur ha repuntat un 1,27% a l'octubre a Catalunya, amb 4.261 desocupats més que al setembre, segons les dades publicades pel Ministeri de Treball. Malgrat l'increment, el total de persones apuntades a les llistes dels serveis d'ocupació, 339.693, és el més baix en un mes d'octubre des del 2007 -aleshores n'hi havia 321.964-, és a dir, dels últims setze anys. En comparació amb el 2022, enguany hi ha 8.303 aturats menys (-2,39%). Pel que fa a l'afiliació, el desè mes de l'any ha tancat amb 3,71 milions de treballadors, el quart registre més alt de la sèrie històrica per darrere del maig, juny i juliol d'aquest any. L'ocupació ha pujat en 11.882 persones respecte del setembre (+0,32%).



L'atur augmenta un 1,36% a l'Estat

El repunt de l'atur a l'octubre arriba després de la lleugera baixada del nombre de desocupats al setembre (-1,02%, amb 335.432 aturats). Segons indiquen els registres històrics, l'octubre és un mes on el nombre d'aturats tendeix a augmentar en relació amb el mes anterior perquè s'acaben molts contractes de la temporada d'estiu. Les úniques excepcions són els dos últims anys, el 2021 i el 2022.A l'Estat, l'atur ha pujat un 1,36%, amb 36.936 aturats més respecte del mes anterior. El total de desocupats s'ha enfilat fins a les 2.759.404 i, en la mateixa línia que la dada catalana, representa la xifra més baixa en aquest mes des del 2007. En comparació amb el 2022, enguany hi ha 1.55.488 desocupats menys (-5,33%). El Ministeri de Treball ha destacat que es tracta de l'augment menys pronunciat de l'atur en un mes d'octubre dels últims setze anys, sense tenir en compte el període excepcional de la pandèmia.En termes absoluts, Catalunya ha estat la tercera comunitat autònoma que més aturats ha aportat al conjunt de l'Estat, per darrere d'Andalusia (+7.401) i Castella – La Manxa (+4.261). Durant l'octubre Madrid ha estat la única comunitat on han baixat els aturats en comparació amb el mes anterior -190 desocupats menys que al setembre-. Respecte de les dades de fa un any, l'atur ha baixat a tots els territoris.