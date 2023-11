Sis detinguts per danys en la invasió al camp de l'Espanyol durant la celebració del títol de lliga del Barça

També s'ha expedientat una cinquantena de persones per infracció de la Llei contra la violència a l'esport

Els Mossos han detingut sis persones acusades de danys durant la invasió al camp de futbol del Real Club Deportiu Espanyol que va tenir lloc el 14 de maig passat. Els fets van passar al final del derbi entre aquest equip i el Futbol Club Barcelona, quan se celebrava el títol de lliga dels segons. La policia catalana ha dut a terme un dispositiu des de primera hora del matí per fer les detencions. Els Mossos expliquen que al final del partit seguidors del sector més radical de l'Espanyol, la majoria tapats amb passamuntanyes, van saltar al camp per impedir la celebració dels jugadors del Barça i van provocar danys a les instal·lacions esportives i a una càmera d'un periodista que gravava els incidents. Els detinguts tenen entre 23 i 46 anys.



Detenim sis homes per causar danys durant la invasió al camp del @RCDEspanyol en la celebració del títol de Lliga del @fcbarcelona_cat al maig



⚽ Van fer danys per valor de més de 32.000 euros



Segons els Mossos prop d'un centenar de persones provinents del gol nord, on hi ha la grada d'animació de l'equip local, van protagonitzar la invasió del camp. Amb aquesta acció van impedir que els jugadors del Barça i l'equip tècnic fessin la celebració tradicional del campió de lliga.La policia també explica que molts dels invasors de camp es van encarar als vigilants de seguretat i van llançar objectes. Afegeix, a més, que no totes les persones que hi havia al camp provenien del gol nord, però que van ser les que sí venien d'allà les que van incitar la resta a saltar al terreny de joc i a produir danys de manera intencionada al camp per un valor de més de 32.100 euros.En el decurs dels incidents, cap membre del Barça ni de l'equip local va arribar a tenir contacte amb els seguidors per la intervenció dels Mossos i dels vigilants de seguretat privada, que van impedir que accedissin a l'interior de les instal·lacions tallant la boca del túnel.Les detencions d'avui s'han fet a Sant Boi de Llobregat (2), a Sant Joan Despí (1), a Lliçà de Vall (1), a Barcelona (1) i a Sant Cugat del Vallès (1). Els detinguts no tenen antecedents per delictes relacionats amb la violència en el món de l'esport ni són membres de grups ultres d'animació. La investigació segueix en marxa i no es descarten altres detencions en els propers dies o setmanes.