PSOE i ERC tanquen un acord per al traspàs «integral» de Rodalies

Segons els republicans, el pacte implicaria finançament, vies i trens

Actualitzada 02/11/2023 a les 10:05

El PSOE i ERC han tancat un acord per al traspàs de Rodalies, segons ha pogut saber l'ACN. Es tracta d'una de les carpetes pendents per arribar a un pacte global sobre la investidura de Pedro Sánchez. Els republicans asseguren que el document pactat fa referència a un «traspàs integral» per fases i inclou vies, trens i recursos. De fet, que hi hagués un traspàs «integral» era una condició que ha posat ERC al llarg de la negociació i que el partit no pensava rebaixar. Amb la llei d'amnistia acordada i el traspàs de Rodalies encara s'encarrila més un acord entre socialistes i republicans per permetre la investidura de Sánchez. Quedarien pendents altres qüestions com reduir el dèficit fiscal i com avançar cap al referèndum.



Segons fonts de la negociació consultades per l'ACN, el document que ERC i PSOE tenen pràcticament enllestit es titula 'Culminar el traspàs integral de Rodalies'. Segons el pacte, que inclou el traspàs dels trens, vies i el finançament necessari, el traspàs es culminarà a partir de diverses fases per fer-lo efectiu.