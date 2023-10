Renfe expedeix prop de 662.000 abonaments gratuïts per a Rodalies i Mitja Distància a Catalunya

L'operadora ha venut venut 9.520 abonaments Avant per a viatgers habituals amb descomptes del 50%

Renfe ha expedit 661.735 abonaments gratuïts per a Rodalies i Mitja Distància a Catalunya per viatjar des de l'1 de setembre fins al 31 de desembre, segons ha informat aquest dilluns el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Del total, 543.000 abonaments corresponen a Rodalies i 118.735 a Mitja Distància.Els abonaments de Rodalies es poden adquirir en qualsevol moment durant el seu període de vigència. Tot i que és gratuït, cal dipositar una fiança de 10 euros en el cas de Rodalies i de 20 per a cada servei de Mitja Distància Convencional i es podrà recuperar si es fan 16 desplaçaments durant el quadrimestre. D'altra banda, l'operadora ha venut 9.520 abonaments Avant per a viatgers habituals amb descomptes del 50%.