Un gran simulacre transforma Sants en una estació en emergència per posar a prova la resposta antiterrorista

Actualitzada 27/10/2023 a les 12:24

L'estació de Sants de Barcelona ha viscut aquest divendres a la matinada el simulacre d'atemptat més gran que s'ha fet mai a Catalunya, amb 500 persones que hi han participat, entre cossos d'emergències, seguretat i figurants. L'exercici, que ha volgut ser molt realista, ha servit per mesurar la capacitat de resposta dels cossos de seguretat i d'emergències i l'atenció a les víctimes i també els protocols arran de les lliçons dels atemptats del 17-A. El conseller Joan Ignasi Elena, que ha supervisat el simulacre, ha explicat que la prova estava prevista des de feia temps i ha insistit a «descontextualitzar-la» del moment actual, en què es considera que el risc d'amenaça terrorista augmenta a Europa per la guerra entre Israel i Hamas.



Hem fet un simulacre d'operatiu antiterrorista a l'estació de Sants amb l'objectiu de posar a prova la resposta operativa dels cossos de seguretat i el sistema d'atenció a les víctimes afectades en actes terroristes@emergenciescat @adif_es pic.twitter.com/CS8aMrln4d — Mossos (@mossos) October 27, 2023

Un simulacre quan l'estació 'dorm'

Els cossos de seguretat i emergències i els mitjans de comunicació havien informat en els darrers dies de la prova per advertir de les afectacions puntuals de trànsit que podria motivar als carrers de l'entorn de l'estació i de la presència de vehicles i efectius d'emergències.En una intervenció abans de l'inici del simulacre, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha recalcat que exercicis com aquest simulacre formen part de la preparació «permanent» i «sistemàtica» dels Mossos d'Esquadra i altres cossos per respondre a qualsevol circumstància i ha volgut deslligar la prova del context actual. De fet, Interior hauria volgut fer la prova molt abans, però la pandèmia de la covid-19 i la dificultat organitzativa d'un simulacre com aquest l'ha endarrerit fins ara.El sotscap de la Comissaria Superior Tècnica de Mossos, l'intendent Josep Saumell, ha afirmat que posar a prova la capacitat de resposta permet detectar «debilitats» i millorar-la de cara a un eventual atemptat. Per això en els propers dies analitzaran totes les informacions recopilades en aquest exercici.El subdirector de Programes de Protecció Civil de la Generalitat, Sergio Delgado, ha ressaltat que el simulacre és un exercici d'”alta complexitat” pel dimensionament de professionals de cossos de seguretat i emergències i figurants.Delgado ha assenyalat que també es volen posar a prova els protocols que es van desenvolupar arran dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 i 18 d'agost del 2017, en què de cop desenes de persones, moltes estrangeres, es van trobar ferides i separades de familiars i amics, sumides en l'angoixa i la desorientació.A l'espera que arribin els últims trens amb passatgers (reals), uns 250 efectius dels cossos de seguretat i emergències es preparen per al simulacre organitzat per Protecció Civil de la Generalitat, conjuntament amb Mossos d'Esquadra i ADIF.Paral·lelament, uns 250 figurants esperen el moment per posar-se en la pell del paper que els ha estat assignat. Alguns d'ells seran ferits de gravetat i ja porten les nafres pintades a les cames, als braços o al front, com la Naiara, estudiant de tècnica en emergències sanitàries (TES). Participa per primera vegada a un simulacre i es troba expectant al que passarà. Ni els figurants ni els altres participants saben exactament el guió del simulat atac.Un avís per magafonia anuncia el simulacre i el bullici dels preparatius comença a silenciar-se. 1:36 h: Trets simulats i xiscles. Comença el simulacre en què sis suposats terroristes causen morts i ferits a l'estació de Sants.Un dels terroristes porta el que podria ser una armilla explosiva, s'escolta en el centre de comandament, des d'on el conseller Elena; el director general de la Policia, Pere Ferrer, responsables policials i altres observadors han seguit el simulacre, que s'ha allargat fins passades les 3 de la matinada.Els figurants terroristes han estat abatuts en el simulacre i s'ha activat el dispositiu Gàbia per localitzar el seu vehicle. A l'estació, hi han participat el Grup Especial d'Intervenció (GEI), Tedax, Subsòl, la Unitat canina, Brigada Mòbil (BRIMO), Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) i Seguretat Ciutadana, així com la Unitat d'Intervenció i Suport del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per evacuar els ferits i la Guàrdia Urbana, a més dels altres cossos de seguretat i emergències.A l'exterior de l'estació de Sants, s'hi ha ubicat l'Àrea sanitària, amb el SEM, i l'Àrea temporal d'atenció als afectat i familiars (ATAF), per a l'atenció psicològica i assistència psicosocial, format per representants de l'Operativa Territorial de Protecció Civil, Creu Roja i el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB).En aquest espai haurien acompanyat víctimes de l'atemptat que, encara que no es trobessin ferides, s'haurien pogut separar dels familiars o amics o haurien perdut el telèfon mòbil o les sabates en les corredisses. També se'ls haurien pres les dades per poder-s'hi posar en contacte en un acompanyament que s'ha volgut millorar arran dels atemptats del 17-A.A dos quarts de 5, l'estació de Sants, per on cada dia passen un miler de trens, reprendrà l'activitat, mentre els responsables del simulacre s'enduran la informació que hagin pogut recopilar per millorar la capacitat de resposta en una operativa antiterrorista.