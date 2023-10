Condemnat per clavar un cop de puny a un home a Lloret de Mar i fer-li perdre l'olfacte de manera «irreversible»

El processat accepta 2 anys de presó, que no haurà de complir si paga la indemnització de més de 36.000 euros

L'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys de presó un acusat de clavar un cop de puny a un home a l'exterior d'una discoteca de Lloret de Mar (Selva) la matinada del 16 de setembre del 2018. Com a resultat de l'agressió, la víctima es va desplomar inconscient a terra i va acabar perdent el sentit de l'olfacte de manera «irreversible». El processat s'enfrontava a 8 anys de presó però fiscalia, acusació i defensa han arribat a un acord que ha suposat una rebaixa de la pena. L'acusat, que no té antecedents, no haurà d'entrar a presó amb la condició de no tornar a delinquir en un termini de 3 anys i d'anar pagant la indemnització de més de 36.000 euros en funció de la seva capacitat econòmica



El fiscal i les parts han renunciat a recórrer la sentència, que ja és ferma.

El processat ha reconegut que la matinada del 16 de setembre del 2018 va començar a discutir amb la víctima a l'exterior d'una discoteca de Lloret per un conflicte econòmic que tenien. Durant la batussa, li va clavar un cop de puny que va impactar entre el coll i la galta de l'altre home, que va caure a terra inconscient.Com a resultat de l'agressió, la víctima té com a seqüeles la pèrdua del sentit de l'olfacte per una «anòsmia posttraumàtica irreversible». Per aquests fets, la fiscalia acusava el processat d'un delicte de lesions amb pèrdua de sentit i sol·licitava 8 anys de presó.Al judici, que s'ha fet aquest dijous a la secció tercera de l'Audiència de Girona, l'acusat ha reconegut els fets i s'ha compromès a pagar la indemnització a la víctima. Per això, fiscalia, acusació i defensa han arribat a un acord per rebaixar-li la pena.El tribunal l'ha condemnat de viva veu com a autor d'un delicte de lesions en concurs ideal amb un delicte imprudent de lesions amb deformitat i li ha imposat 2 anys de presó. L'Audiència ha suspès l'execució de la condemna. Això vol dir que el processat no haurà d'entrar a presó amb la condició de no tornar a delinquir en un termini de 3 anys i d'anar pagant, en funció de la seva capacitat econòmica, els 36.872,19 euros d'indemnització. També haurà d'assumir les costes del procediment.