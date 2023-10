Protecció Civil desactiva les alertes per pluja i fort onatge, i manté el VENTCAT per les fortes ventades previstes avui

El telèfon d'emergències 112 ha rebut un centenar de trucades, sobretot per vent a les comarques barcelonines

Actualitzada 20/10/2023 a les 11:19

Protecció Civil ha desactivat l'alerta del pla INUNCAT per intensitat i acumulació de pluja, i la del pla PROCICAT per fort onatge, un cop han millorat les condicions meteorològiques. D'altra banda, es manté en situació d'alerta el pla VENTCAT pel fort vent que encara s'ha de mantenir avui divendres. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), les pluges han afectat pràcticament tot el territori, i amb quantitats més destacades a la zona del Pirineu i Prepirineu Occidental, amb registres d'acumulació importants com els 144,7 mm d'Espot; els 103,8 del Port del Comte o els 74,1 de Núria. Tot i així, no s'han produït incidències remarcables. El 112 ha rebut un centenar de trucades, sobretot per vent a les comarques del litoral central.



Pel que fa a l'onatge, aquest ha estat destacat en les darreres hores i encara es pot mantenir aquest divendres, però amb menys intensitat. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), la boia de Barcelona va arribar a mesurar 3,69 metres d'alçada d'ona significativa a les 22:00 hores de dijous i 6,37 metres de màxima. Aquest divendres, l'alçada d'ona significativa ja ha baixat als 2,49 metres. La boia de Tarragona va assolir els 2,63 metres d'ona significativa a les 21:00 hores de dijous i els 4,61 metres d'altura màxima.El vent ja va bufar amb força en alguns punts sobretot del Pirineu, i aquest divendres s'ha generalitzat i reforçat especialment les comarques del litoral i prelitoral central i de Girona. La previsió és que l'episodi s'allargui fins el migdia. A partir de la tarda, anirà reduint-se l'afectació i la intensitat.Alguns registres destacats per vent han estat el d'Ulldeter, de 136,1 km/h; el de Montsec d'Ares, de 117,4 km/h; el de Portbou, de 104,8 o el Port del Compte, de 86,4.Fins el matí d'aquest divendres, el telèfon d'emergències 112 ha rebut un centenar de trucades per l'episodi de pluja, vent i mala mar. El gruix principal de trucades (un 50%) ha estat per incidències relacionades amb el fort vent (riscos estructurals), i especialment a les comarques del Barcelonès (32), Maresme (17) i Garraf (7).