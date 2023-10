Els Mossos augmentaran les hores de patrullatge antiterrorista i faran més identificacions preventives

El gabinet extraordinari de la policia acorda intensificar l'intercanvi d'informació amb tots els cossos de seguretat

Actualitzada 20/10/2023 a les 14:20

Els Mossos d'Esquadra augmentaran les hores extraordinàries destinades al Pla Operatiu Específic Antiterrorista (POE-A) per reforçar espais altament sensibles, on preveuen fer patrullatges més proactius.En aquest sentit, els agents faran més identificacions de vehicles i persones. «Fins ara als punts d'interès policial els dispositius tenien una finalitat més reactiva, però cal més prevenció i detecció», ha destacat el comissari en cap, Eduard Sallent.L'increment d'hores i la proactivitat són acords del Gabinet Antiterrorista extraordinari celebrat aquest divendres al Complex Central dels Mossos, on també s'ha establert intensificar l'intercanvi d'informació amb la resta de cossos de seguretat, tant públics com privats.