Alerta Solidària xifra en 210 els encausats per actuar contra la ultradreta a Catalunya i País Valencià des de 2014

La justícia ha obert 83 processos judicials, amb 63 membres de l'extrema dreta investigats

Actualitzada 20/10/2023 a les 13:21

La plataforma Alerta Solidària ha calculat que des del 2014 fins ara hi ha hagut almenys 210 persones encausades per actes i mobilitzacions contra la ultradreta als Països Catalans, unes 23 cada any, dos cada mes. La major part de casos és per protestes contra actes de la ultradreta. Són 52 dels 83 casos documentats, un 62%, i 160 dels 210 encausats, el 76%. En els mateixos casos hi ha encausats 63 membres considerats d'ultradreta per part d'Alerta Solidària. Els casos han tingut lloc en 34 municipis diferents, la majoria a Catalunya, però també al País Valencià i fins i tot davant del Tribunal Suprem, a Madrid.



Dels 83 casos documentats, 55 ja estan tancats i 28 segueixen oberts. Dels 55 casos tancats, hi ha hagut 86 antifeixistes encausats, dels quals 33 han estat absolts després de judici, 20 han quedat arxivats abans de judici i 32 han estat condemnats, 17 dels quals amb sentència de conformitat. El 64% de les causes contra antifeixistes ha acabat amb absolucions o arxivaments.Dels 27 ultradretans encausats, dos han estat absolts després de judici, dos han acabat arxivats i 23 han estat condemnats, nou dels quals amb conformitat. Dels acusats ultradretans, el 85% són condemnats.Dels 28 casos encara oberts, n'hi ha 11 encara a instrucció, amb 57 antifeixistes encausats, nou pendents de data de judici amb 42 antifeixistes i un ultradretà encausats, i vuit amb data fixada de judici amb 25 antifeixistes processats i 35 ultradretans acusats.Els casos es troben repartits anualment de manera irregular i la majoria són d'enfrontaments i càrregues policials puntuals com les de la manifestació contra Jusapol el setembre del 2018 a Barcelona, un míting de Vox a Barcelona el març del 2019 o un altre acte electoral de Vox a principis del 2021. En total són 28 casos amb 75 encausats. La major part d'investigats van ser l'any 2018 i el 2021.