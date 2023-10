Protecció Civil activa les alertes per pluges intenses i fort vent arreu del país

Es preveuen precipitacions de 20 litres/m 2 en mitja hora, ratxes de vent de fins a 72 km/h i fort onatge al litoral

Protecció Civil ha activat aquest dijous l'alerta del pla INUNCAT per la previsió de pluges intenses arreu del país, que poden arribar als 20 litres/m2 en mitja hora de cara a la tarda i nit. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), es preveu l'entrada d'un front que passarà ràpid.



La pluja anirà arribant al llarg de la tarda i la part més extensa i intensa serà entre el vespre i la nit d'aquest dijous. Si bé la previsió és que on s'acumuli més quantitat d'aigua sigui al Pirineu i el Prepirineu Occidental, les intensitats més fortes podrien concentrar.se amb més probabilitat a la meitat nord i al prelitoral. «Hi ha una previsió que indica que poden caure fins a 100 litres en 24 hores en alguns punts de Catalunya en les properes hores, i també es registrarà pluja intensa de manera generalitzada», ha destacat Imma Solé subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències. Ha reconegut que la pluja a les capçaleres dels rius anirà bé per combatre la situació de sequera actual, tot i que ha avisat que cal anar amb precaució a l'hora de programar o fer activitats a l'exterior. A més, ha demanat precaució amb aquells aqüífers que darrerament baixen secs: «Pot passar que hi hagi acumulacions d'aigua en alguna riera o rierol que fins ara estaven completament secs», ha assenyalat Solé. Per aquest motiu, Protecció Civil ha demanat a la població molta prudència en la mobilitat a les zones que es poden veure afectades per aquestes pluges, i sobretot allunyar-se de rieres i zones inundables i evitar travessar-les a peu o amb vehicle. En paral·lel, i atès que en les properes hores poden produir-se increments de cabals sobtats, sobretot a l'Alt Pirineu i l'Aran, Protecció Civil està en contacte amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) i l'ACA per fer-ne un seguiment constant. Tot apunta que de cara a la matinada la situació anirà a la baixa i la precipitació quedarà restringida al Pirineu. Fort vent i onatge El front que afectarà Catalunya en les properes hores també generarà fort vent de component oest. Aquest es reforçarà en general entre dijous i divendres. Les ratxes més intenses es preveuen per aquest dijous a la tarda, amb cops de més de 72 km/h que afectaran sobretot el Pirineu i el Prepirineu, però també a qualsevol punt del territori. Divendres, el fort vent es generalitzarà i afectarà especialment les comarques del litoral i prelitoral central i de Girona, sobretot a la franja del matí i migdia. Protecció Civil demana retirar qualsevol objecte de terrasses o façanes que pugui caure, i extremar les precaucions en les activitats a l'aire lliure, sobretot en zones boscoses i espais elevats. Pel que fa a l'onatge, s'alterarà molt ràpid gairebé arreu de Catalunya a partir d'aquest dijous i fins divendres a la tarda, amb onades de més de quatre metres, el que es coneix com a mar brava. Hi haurà notable mar de fons, i aquest dijous la direcció de l'onatge serà de sud o sud-oest. Es demana evitar acostar-se a les zones on trenquin fort les onades com ara espigons o determinades àrees de passejos marítims per evitar caure i ser arrossegats.

El Pirineu Occidental és on poden recollir-se les quantitats més abundants, de més de 100 litres/m2 en 24 hores, concretament al Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça i Alt Urgell. Alhora, plourà amb força a la meitat oest del Prepirineu. A més, s'ha activat l'alerta del pla VENTCAT per fort vent, amb ratxes que poden arribar als 72 km/h aquest mateix dijous, així com la del PROCICAT per onades de fins a quatre metres a tot el litoral.