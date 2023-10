També investigarà tots els membres de la seva junta directiva en el moment dels pagaments

Actualitzada 18/10/2023 a les 11:38

El jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona ha decidit incorporar l'actual president del Barça, Joan Laporta, com a investigat a la causa pel 'cas Negreira' pels delictes de suborn o alternativament corrupció esportiva, per administració deslleial i per falsedat en document mercantil.El jutge també investigarà totes les persones que van ser membres de la Junta Directiva del Barça durant el mandat de Laporta o que estiguessin integrades a l'organigrama del club i tinguessin una responsabilitat efectiva en la presa de la decisió d'efectuar els pagaments presumptament il·lícits a José María Enríquez Negreira i al seu fill.