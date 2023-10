CCOO convoca 4 dies de vaga en el primer cicle d'Educació Infantil per la "precària" situació dels seus professionals

Actualitzada 18/10/2023 a les 13:18

CCOO ha convocat quatre jornades de vaga en el primer cicle d'Educació Infantil per denunciar la «precària» situació en què es troben els treballadors d'aquesta etapa educativa. Les aturades es faran els dies 19 i 25 d'octubre i 8 i 15 de novembre. Segons el sindicat, arriben després de dos anys de reunions per desbloquejar les negociacions d'un conveni col·lectiu que manté unes retribucions «molt per sota de la formació i la responsabilitat que s'exigeix a aquests professionals». Alhora, han criticat que també contribueix a incrementar la bretxa salarial per qüestió de gènere. CCOO també ha lamentat el «caràcter abusiu» dels serveis mínims decretats per la Generalitat.



Ha lamentat que sembla que aquest és un «servei essencial» només «a l'hora de dificultar l'exercici del dret de vaga, no quan es tracta de regular les condicions laborals de les seves treballadores».Coincidint amb les jornades de vaga del 19 i el 25 d'octubre, CCOO ha convocat concentracions a les 10:30 hores davant el departament d'Educació i el Palau de la Generalitat, respectivament.