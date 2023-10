Un home fereix amb un ganivet dues persones a Mataró mentre cridava en àrab però els Mossos descarten terrorisme

Les dues víctimes es troben bé de salut i no es tem per la seva vida

Actualitzada 16/10/2023 a les 12:01

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per ferir amb un ganivet dues persones a Mataró, mentre proferia proclames en àrab. Segons ha avançat 'El Caso' i han confirmat fonts policials a l'ACN, els fets van passar diumenge a les vuit del vespre al carrer de la Mata. L'arrestat hauria atacat les dues víctimes amb l'arma blanca i també hauria malmès alguns vehicles estacionats a la via. Els dos ferits són lleus i no es tem per la seva vida. Els Mossos han descartat qualsevol motivació terrorista. De fet, segons ha pogut saber l'ACN, l'home podria patir problemes de salut mental. Diverses dotacions dels Mossos i de la Policia Local de Mataró van desplaçar-se fins el punt alertats pels veïns.



La Unitat d'Investigació de la comissaria de Mataró s'ha fet càrrec del cas.