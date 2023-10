La inflació a Catalunya es dispara nou dècimes al setembre fins al 3,4%, el nivell més alt des de l'abril

Els aliments són un 9,6% més cars que fa un any amb l'oli i el sucre encadenant pujades de més del 35%

Actualitzada 13/10/2023 a les 09:49

La inflació a Catalunya es dispara nou dècimes al setembre fins a un 3,4% més que l'any passat, el nivell més alt des de l'abril (+3,9%). L'índex de preus al consum (IPC) arrossega tres mesos de pujades en la variació interanual. En el mes de setembre els preus dels aliments ha empès a l'alça del total amb un increment del 9,6% en relació a l'any passat, sobretot en el cas de productes com el sucre (+45,8%) i l'oli (+38,7%). En comparació amb l'agost, els preus de consum s'han mantingut plans (0,0%), segons l'indicador mensual sobretot per l'impuls dels carburants. A l'Estat, l'IPC ha escalat nou dècimes i ha situat la variació anual en el 3,5%, una dècima per sobre de la dada catalana.



Els aliments, un 9,6% més cars

S'encareixen els carburants

D'aquesta manera, l'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha confirmat l'indicador avançat fa dues setmanes. Respecte a l'agost, els preus a l'Estat també van pujar un 0,2%.Els preus, per tant, durant el setembre s'han situat un 3,4% més cars que fa un any a Catalunya. Cal tenir en compte que es comparen amb el setembre del 2022, quan l'IPC es trobava en el 8,5%. Aleshores l'indicador mostrava una tendència a la baixa després dels rècords històrics de l'estiu per l'abaratiment dels preus de l'electricitat, el gas i els combustibles. En canvi, enguany aquests productes han provocat el repunt de la inflació.Pel que fa a l'IPC subjacent, que no té en compte els preus dels aliments no elaborats ni els productes energètics, ha baixat fins al 5,8% i encadena dos mesos consecutius de baixada, situant-se en el nivell més baix del juny (5,9%). Quan aquest indicador se situï per sota del 5,5% a l'Estat, el govern espanyol eliminarà la rebaixa de l'IVA dels aliments bàsics.A Catalunya, durant l'agost els aliments s'han situat un 9,6% més cars que fa un any, una xifra una dècima superior a la taxa del mes passat. Sense comptar la de l'agost, es tracta de la variació interanual més baixa des del maig del 2022. Pel que fa a l'indicador mensual, en comparació amb el juliol el preu ha repuntat un 0,1%.Si s'analitza en detall el cistell de consum, en comparació amb el setembre del 2022, ha continuat disparat el preu del sucre (+45,8%), l'oli (+38,7%), la carn de porc (+14,6%), la llet (+12,2%), les patates (+11,1%), els llegums i hortalisses fresques (+11%), els ous (+10,4%) i el cafè (+9,1%).Respecte de l'agost, els productes que més s'han encarit han estat els llegums (+5,4%), l'oli i els greixos (+9,3%), i el sucre (+2,1%). En canvi, destaca que el preu de la llet ha baixat un 1%.A l'Estat, els preus de l'alimentació durant el setembre han estat un 10,5% més cars que fa un any, la mateixa variació interanual que l'agost.Les dades publicades aquest divendres per l'INE també constaten que el preu dels carburants a Catalunya ha pujat un 2,1% durant el setembre en comparació amb el mes anterior. Ara bé, si es compara amb el setembre del 2022, els combustibles enguany han estat més barats (-2,2%). A Catalunya, el transport ha notat un increment del 4,5% principalment per l'efecte dels combustibles.Així mateix, ressalta també l'encariment dels serveis vinculats al turisme i l'hostaleria, que han estat un 21,4% més cars que fa un any. Al seu torn, els paquets turístics han caigut un 15,3% el preu respecte de l'agost.Els preus del vestit també han escalat (+1,6%) però amb menys intensitat perquè s'han retardat les vendes de la nova temporada per les altes temperatures. El principal descens se situa a la calefacció, l'enllumenat i la distribució d'aigua (-26%).