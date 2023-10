Desarticulen un grup format per treballadors de l'aeroport del Prat que facilitaven l'entrada d'immigrants il·legals

La Policia Nacional deté cinc persones acusades de permetre l'entrada de persones obviant els controls fronterers

Actualitzada 13/10/2023 a les 11:11

La Policia Nacional ha desarticulat un grup criminal format per treballadors d'establiments de la restauració i manteniment de l'àrea de trànsit de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-Prat que possibilitava l'entrada de immigració il·legal. Els agents han detingut cinc persones acusades d'un total de 22 delictes en un operatiu amb tres fases, dut a terme de forma conjunta entre la policia fronterera i la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres de Barcelona. Les persones en situació irregular pagaven «importants quantitats de diners», segons ha informat el cos aquest divendres, per obtenir identificacions com a personal de l'aeroport i així evitar els controls i entrar a l'estat espanyol i, per extensió, a l'espai Schengen.



La investigació constata que la manera d'actuar era «organitzada» i els dos líders, encarregats d'un local de restauració amb més de deu anys d'antiguitat, són parella. Ambdós han estat acomiadats i tenen prohibit treballar en l'àmbit aeroportuari.El modus operandi consistia en què els empleats acompanyaven els immigrants per àrees restringides i a les quals no es pot accedir sense l'acreditació que gestiona i autoritza Aena. Els detinguts els proporcionaven uniformes i roba per transitar fins a la zona de vols.La policia va detectar un perfil de viatger que passava per Barcelona i posteriorment seguia el viatge cap a països com Turquia i Irlanda.