Els alumnes catalans són «lleugerament superiors» en competència oral en castellà

Un 5% dels alumnes de quart d'ESO examinats vocalitza malament, parla en un to de veu baix i dubta sovint quan parla en català

Actualitzada 11/10/2023 a les 16:55

Influència del castellà

L'anglès oral, una competència polaritzada

Els alumnes de quart d'ESO mostren un domini del castellà «lleugerament superior» al català en competència oral, ja que a la primera llengua hi ha més alumnes excel·lents, mentre que els nivells de satisfactori i suspès són més elevats en llengua catalana.Aquesta és una de les conclusions de la prova de comunicació oral que va dur a terme la conselleria d'Educació entre els alumnes de quart d'ESO el curs passat 2022-23 i que s'han fet públics aquest dimecres.A la prova es van avaluar els coneixements de comunicació oral dels alumnes quant a lèxic, morfosintaxi, fluïdesa, interacció, adequació i estructura en català, castellà, aranès i llengua anglesa.Tot i que la prova de llengua castellana es va aplicar a una mostra d'alumnes i la de català a la seva totalitat, la primera és representativa de la població de quart d'ESO i, per tant, les dades «es poden extrapolar a aquest conjunt de població» , indica l'informe.L'estudi revela que en llengua catalana el nivell és de notable, amb un percentatge d'alumnat que oscil·la entre el 38,6% i el 49,6% en els diferents ítems analitzats, mentre que l'excel·lència i la suficiència suposen la quarta part dels alumnes, respectivament.Els coneixements sobre lèxic oral en català no aproven el 7,6 % dels alumnes, que és l'ítem que presenta més dificultats, mentre que el 6 % suspenen en morfosintaxi i el 5 % en fluïdesa verbal.En llengua castellana, el 40% dels examinats obté un notable en tots els elements del discurs analitzats, mentre que el 41% és excel·lent en interacció, prop del 40% ho és fluïdesa i suspenen en adequació, lèxic i morfosintaxi el 2,6 % dels joves examinats.En avaluar el to de veu, ritme i localització, el notable ronda el 42% en ambdues llengües, mentre que el 35% dels alumnes són excel·lents en castellà pel 28% que ho són en català, llengua en què el 5% vocalitza malament, parla en un to de veu baix i dubta sovint quan parla en català, indica l'informe.Pel que fa a la qualitat dels fonemes, el 42% dels alumnes arriben a l'excel·lent en castellà mentre que en català l'excel·lència es redueix al 27%.A més, el 15% dels alumnes, quan s'expressen oralment en llengua catalana cometen força errors en la producció de fonemes i «demostren certa influència d'una altra llengua», indica l'informe referint-se a la llengua castellana.Els 41,6 % dels alumnes són capaços d'introduir nous motius al diàleg i facilitar les intervencions del company amb un nivell d'excel·lència superior en la llengua castellana respecte al 29,6 % del català.En castellà, un 34,2% de l'alumnat utilitza els elements descriptius, narratius i argumentatius de manera excel·lent, en català el percentatge baixa al 26,1%.La competència en la comunicació oral en llengua anglesa està polaritzada ja que més de la meitat dels alumnes s'inclouen en els grups de notable i excel·lent, i la resta no arriben als mínims en aquesta competència o els aconseguix de manera només suficient.Així, el 22% no aprova en morfosintaxi i no són capaços de construir oracions en aquesta llengua, el 22% no arriba als mínims en el ritme del discurs quant a to de veu, ritme i localització, el 18,7% suspèn en lèxic i el 18,3% en estructura.Com en aranès, el percentatge d'alumnes que no assoleix la competència oral en anglès és considerable, cosa que no passa en català i castellà, revela l'anàlisi.