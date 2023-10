Barcelona concedeix al Barça la llicència principal per a la remodelació del Camp Nou

El permís permet l'execució total de les obres de reforma de l'estadi, que van començar oficialment al juny

Actualitzada 12/10/2023 a les 11:19

L'Ajuntament de Barcelona va aprovar dimecres la llicència d'obres principal per a la remodelació de l'Spotify Camp Nou. La Comissió de Govern concedeix un permís que, sumat als atorgats per dur a terme l'enderroc de la tercera graderia i treballs en el subsòl, permet l'execució total de les obres iniciades al juny. Segons el Consistori el nou permís incorpora modificacions al projecte inicial del club que «suposen millores en termes de sostenibilitat, innovació, tecnologia i accessibilitat, entre altres». La tinenta d'alcaldia d'Urbanisme, Transició Ecològica, Serveis Urbans i Habitatge, Laia Bonet, diu que el permís «permet seguir tirant endavant un projecte de ciutat que dotarà la zona de més espai públic i obrirà el recinte al veïnat».



Calendari d'execució

La llicència principal de remodelació de l'Spotify Camp Nou inclou els canvis treballats els últims mesos conjuntament pels tècnics municipals i el FC Barcelona arran de les modificacions proposades pel propi club al projecte inicial. Així, incorpora noves millores en termes de sostenibilitat, innovació, tecnologia i accessibilitat, entre altres.En la mateixa línia, també es fomentarà l'estalvi i eficiència energètica amb la instal•lació de 18.000 m2 de plaques fotovoltaiques a la nova coberta, per generar l'electricitat necessària per a la il·luminació en els dies de partit i fins el que seria equivalent a uns 600 habitatges de l'Eixample i, per altra banda, s'explorarà l'aprofitament de l'energia verda emmagatzemada al subsòl, per reduir el consum de calefacció i refrigeració. Així mateix, s'instal•larà un sistema de geotèrmia i una distribució de fred i calor global (District Heating & Cooling), que reduirà en un 30% l'energia contractada, i es reutilitzaran les aigües pluvials recollides de la coberta, una millora que permetrà regar 10 vegades l'any tota la vegetació del futur campus. En relació a la biodiversitat, actualment ja es protegeix la fauna autòctona i s'incrementarà en més d'un 15% la massa arbòria del recinte.Les obres de l'estadi ja van començar el juny passat, just a la finalització de la temporada esportiva, i després d'avançar l'enderrocament de la tercera graderia al desembre de 2022. Els últims mesos, els treballs s'han concentrat en la demolició total de la tercera graderia, coincidint amb el desplaçament de l'activitat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys en virtut de l'acord entre l'Ajuntament, a través de Barcelona de Serveis Municipals (BSM) i el FC Barcelona. Ara, amb l'obtenció de la llicència principal es dona llum verda a l'execució de les actuacions, sobre i sota rasant, per remodelar l'Spotify Camp Nou.Segons les previsions del club, el gruix de l'obra es desenvoluparà fins al novembre de 2024, quan es preveu que la competició esportiva es torni a disputar a l'estadi. Es duran a terme les cimentacions i l'execució de l'estructura de la nova tercera graderia, incloent les dues anelles d'hospitality. A més, també s'impulsaran accions a l'entorn de l'estadi, amb obres de l'aparcament subterrani, la construcció del nou magatzem central intel·ligent i un espai experiencial.Per minimitzar l'impacte de les obres a la vida quotidiana del veïnat, l'Ajuntament s'ha compromès amb representants d'associacions veïnals de l'entorn de l'estadi a fer una taula de treball mensual on es demanarà al club que informi amb antelació de les possibles afectacions que poden causar les obres previstes.Quant a les tasques relatives a la Modificació del Pla General Metropolità ja en curs, les obres d'urbanització del carrer Menéndez i Pelayo ja estan finalitzades i està previst l'inici de la urbanització de la Travessera de les Corts, la segona fase de l'avinguda de Joan XXIII i del carrer d'Elizabeth Eidenbenz.