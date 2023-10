Tres detinguts per col·locar set artefactes explosius casolans a entitats financeres i comerços de Barcelona

Els Mossos han detingut tres homes i els atacs podrien tenir un rerefons ideològic emmarcat en l'anarquisme violent

Actualitzada 11/10/2023 a les 09:16

Els Mossos han detingut tres homes d'entre 24 i 45 anys i investiguen una dona per haver col·locat set explosius casolans a entitats financeres i comerços de l'Eixample i Sant Martí de Barcelona. La policia els relaciona amb delictes d'estralls, danys i tinença d'armes i explosius i contra la salut pública. Els fets haurien passat entre juliol de 2022 i juny de 2023. Els anàlisis dels artefactes han determinat que tots haurien estat creats per la mateixa persona. A més, han revelat que els explosius eren de fabricació casolana. Tot i que els atacs no van ser reivindicats, els Mossos han dit que podrien tenir un rerefons ideològic emmarcat en l'anarquisme violent. No van causar víctimes però els danys materials ascendeixen a 80.000 euros.



Anarquisme violent

Tres detinguts i tres entrades i escorcolls

Els investigadors de la Comissaria General d'Informació dels Mossos van fer un exhaustiu treball d'anàlisi d'unes 1.000 hores d'imatges amb què es va aconseguir identificar un dels presumptes autors d'aquestes accions. Posteriorment, es va confirmar la seva relació amb dues persones més. Un dels detinguts s'encarregava de gravar les accions delictives. Segons la policia, les accions sempre es duien a terme de matinada i hi participaven dues persones. Mentre un col·locava l'artefacte, una altra feia tasques de vigilància.Els agents del grup de TEDAX-NBQR que van analitzar i reconstruir els artefactes, amb les restes recollides als diferents llocs dels fets, van arribar a la conclusió que tots eren obra de la mateixa persona. Per la manera com estaven confeccionats, els especialistes van determinar que el presumpte fabricant tenia coneixements tècnics avançats. Alhora, van determinar que el material explosiu era de fabricació casolana i que la construcció d'aquests explosius requeria coneixements específics en química i física.Segons els informes tècnics, els artefactes van anar patint una evolució qualitativa. En cada atac s'incrementava la quantitat de material explosiu i s'utilitzaven components amb més potencialitat lesiva. En aquest sentit, han assegurat que en cas d'haver-se produït l'explosió a prop de persones, podria haver causat lesions greus.Tot i que els atacs no van ser reivindicats, atenent al modus operandi, els Mossos han indicat que la seva motivació seria compatible amb un rerefons ideològic emmarcat en l'anarquisme violent. La policia ha apuntat que aquesta corrent ideològica, en la seva vessant combativa, tradicionalment s'associa amb l'ús d'artefactes incendiaris o explosius contra els considerats símbols del sistema i el capital.El passat 5 d'octubre, un cop recollits els suficients indicis per acreditar la participació dels quatre investigats, els investigadors van dur a terme l'explotació del cas, i van detenir tres homes. També es va escoltar en declaració a una dona en qualitat d'investigada. Paral·lelament, es van dur a terme tres entrades i escorcolls on es van intervenir productes químics i altres elements destinats a la fabricació d'artefactes explosius de les mateixes característiques que els investigats.Els arrestats van passar a disposició judicial el dia 6 d'octubre. La investigació continua oberta a l'espera de què, arran de la informació intervinguda, es puguin desprendre indicis de participació dels investigats en més fets, o d'altres persones, així com la motivació de les accions.