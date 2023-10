Les persones majors de 60 anys ja poden vacunar-se contra la grip i la COVID

La vacunació es podrà realitzar al CAP de referència amb cita prèvia, que des d'avui mateix ja es pot sol·licitar

Actualitzada 11/10/2023 a les 12:10

Un total de 1.715.000 dosis antigripals

Dilluns vinent, 16 d'octubre, es posarà en marxa la campanya de vacunació simultània contra la grip i la COVID per a les persones de 60 anys i més, les persones amb condicions de risc (entre elles els problemes de salut crònics i l'obesitat), les dones embarassades, les persones amb immunosupressió, o els professionals sanitaris i sociosanitaris i altres serveis essencials i crítics. Enguany també s'inclou la recomanació de vacunació antigripal per al col·lectiu de persones fumadores i, per primera vegada i com a principal novetat, Salut introdueix la vacunació sistemàtica contra la grip també per a tots els infants d'entre 6 i 59 mesos d'edat.La vacunació es podrà realitzar al CAP de referència amb cita prèvia, que des d'avui mateix ja es pot sol·licitar. Per tal de demanar la cita s'ha de fer a través de La Meva Salut, preferentment, a l'apartat de 'Cites', clicant a 'Cites i consultes d'atencó primària' i triant l'opció 'Vacunació'. La cita prèvia també es pot demanar al web de programació https://citasalut.gencat.cat/ o bé directament al CAP.Repartits per tot el territori català, els CAP són l'entorn habitual de les vacunacions perquè són molt accessibles a la població, però s'habilitarà a cada regió sanitària com a mínim un punt de vacunació poblacional (PVP) per facilitar encara més la vacunació fora dels horaris dels CAP, com són els dissabtes. I a l'hora de demanar cita, la persona podrà triar entre el CAP o el PVP de la seva regió sanitària. La citació serà pels mateixos canals i també disposaran d'uns horaris sense cita que es podran consultar a la web https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacunacions/tardor/ Salut té la voluntat de protegir i immunitzar al màxim la ciutadania davant els virus respiratoris que augmenten la seva circulació especialment a la tardor i l'hivern, per evitar l'increment de patologies immunoprevenibles. Per aquest motiu, cada any a la tardor es posa l'èmfasi a augmentar les cobertures de vacunació contra la grip i, en els darrers anys, també contra la COVID-19, especialment en les persones que tenen més risc de patir complicacions de salut o de transmetre la malaltia a persones de risc.En aquest sentit, el passat dimarts 26 de setembre, Salut ja va iniciar la campanya tradicional de vacunació de tardor (temporada 2023-24) amb la vacunació conjunta contra la grip i la COVID-19 per a la població més vulnerable: les persones que viuen a residències de gent gran, les que reben atenció domiciliària i altres persones institucionalitzades.Quant a la vacunació contra la COVID-19, en aquests moments, tenint en compte la situació epidemiològica i la immunitat adquirida per la població, la vacunació anual se centra en persones d'alt risc de patir complicacions i altres grups com els professionals sanitaris i sociosanitaris que atenen aquestes persones vulnerables, i no es justifica per ara la vacunació contra la COVID-19 en persones no incloses en aquests col·lectius.Per aquesta temporada, i seguint les indicacions publicades per l'OMS, a Catalunya totes les vacunes contra la grip són tetravalents. Pel que fa a les vacunes contra la COVID-19, seran monovalents adaptades per fer front a la variant XBB.1.5 –que és la que circula majoritàriament en aquest moment–, excepte en situacions particulars. Salut Pública confirma l'eficàcia d'aquesta vacuna contra les diverses subvariants del SARS-CoV-2, les EG.5 i BA.2.86 (conegudes com a Eris i Pirola).Així mateix, s'han adquirit un total de 1.715.000 dosis de vacunes antigripals per a la campanya 2023-24, que constitueixen 110.200 dosis addicionals respecte a la campanya de vacunació de 2022-23 (1.604.800) i 145.000 dosis més que per a la campanya de 2021-22 (1.570.000).Amb aquesta campanya de vacunació de tardor, alineada amb els objectius de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Salut es planteja assolir o superar cobertures de vacunació del 75% en persones de 60 anys o més i en el personal sanitari i sociosanitari, i superar el 60% de cobertura en dones embarassades i en persones amb condicions de risc.Malgrat que el període prioritari de vacunació és durant la tardor i fins a finals de desembre, com altres anys, les vacunes contra la grip i la COVID-19 estaran disponibles fins que finalitzi la temporada estacional (finals de març de 2024).Va ser a finals de juliol quan Salut va presentar l'ampliació del calendari de vacunacions sistemàtiques de Catalunya que, entre d'altres novetats, destacava la vacunació antigripal per als infants de 6 a 59 mesos d'edat i la introducció de la immunització contra la bronquiolitis per als nadons, que ja s'ha iniciat.A Catalunya la vacunació cada any evita més de 34.000 casos de malalties i les seves complicacions de salut, per tant és vital i és la mesura de salut pública més cost-efectiva, que també contribueix a reduir l'impacte en la pressió assistencial.