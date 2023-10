El Govern posa un telèfon a disposició de les persones afectades per la situació a Israel i Palestina

L'executiu català recomana no viatjar a la zona i demana seguir les indicacions de les autoritats locals i el ministeri

El departament d'Acció Exterior i Unió Europea ha obert un telèfon per atendre emergències de les persones afectades per la situació a Israel i Palestina. El telèfon al qual es podran dirigir és el 93 874 90 64, així com també al correu electrònic catalunyaexterior@gencat.cat. L'executiu català també recomana no viatjar a Israel i Palestina «si no hi ha un motiu de força major» i demana que els catalans que són a la zona segueixin les indicacions de les autoritats locals i del ministeri d'Exteriors. Pel que fa a les ONG, l'executiu català demana que es posin en contacte amb l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament en situacions d'emergència.



El Govern apunta en un comunicat que està «seguint la situació» a la zona i que està «en contacte amb les autoritats locals i organismes i entitats que treballen sobre el terreny». També apunta que està en coordinació amb el ministeri d'Exteriors.