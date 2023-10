L'economia catalana creixerà un 2,4% el 2023 i un 1,8% el 2024, segons les previsions del Govern

La previsió del PIB d'aquest any millora set dècimes respecte a fa mig any, mentre que en baixa quatre per al vinent

L'economia catalana creixerà un 2,4% aquest any i un 1,8% el vinent, segons la previsió elaborada pel Departament d'Economia i Hisenda. Aquestes noves estimacions suposen millorar en set dècimes el pronòstic per al 2023 per la millorar de les expectatives en l'inici de l'any. En canvi, es rebaixen quatre dècimes els pronòstics per al 2024 per l'empitjorament de les perspectives globals. Els càlculs de la conselleria que encapçala Natàlia Mas recullen una moderació del creixement, en un context d'elevada incertesa per la debilitat de la zona euro, la guerra a Ucraïna, la persistència en la inflació i els efectes de l'enduriment de les condicions financeres per l'alça de tipus.



Malgrat la desacceleració, el PIB manté un diferencial positiu respecte de la zona euro, que té creixements més propers a l'1% i evolucionarà en línia amb el creixement de l'economia espanyola.