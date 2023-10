Els Mossos han decomissat fins a l'agost 1.252 armes blanques a Catalunya, un 2,3% menys que el 2022

La policia creu que el pla Daga permet detectar més navalles a la via pública i fa baixar les persones que en duen

Actualitzada 03/10/2023 a les 17:39

Els Mossos d'Esquadra van registrar durant el 2022 un total de 1.823 delictes en els quals es va decomissar almenys una arma blanca. Aquest 2023 ja se n'han intervingut 1.252 fins a finals d'agost, cosa que suposa un 2,3% menys en el mateix període que l'any passat, segons dades avançades per Catalunya Ràdio i confirmades per l'ACN. Respecte tots els procediments penals dels quals tenen constància els Mossos a través d'atestats, els que hi consten armes intervingudes representen un 0,3%. Per això, els Mossos creuen que el pla Daga funciona i fa aflorar més armes blanques, però alhora fa disminuir les persones que en porten.



En tot el 2022 es van realitzar 6.267 denúncies administratives per portar una arma blanca. Si fem la comparativa amb el mateix període d'aquest any (gener-agost) les denúncies han augmentat un 16,5%. En el que portem de 2023, 4.599 denúncies, el 73% de les quals a la via pública. El 42% es corresponen amb episodis d'amenaces, molt per sota es troben els fets on s'han produït lesions de diversa gravetat (25%) i episodis de maltractament en l'àmbit de a llar (13%). En quart lloc els robatoris violents que suposen un 12% del fets. Respecte als atestats per fets contra les persones (homicidi, lesions, entre altres) els que hi consten armes blanques representen un 6,64%.Respecte a l'activitat policial, en l'àmbit de l'oci nocturn és on s'ha realitzat el gran gruix de la prevenció en els serveis planificats, concretament un 34% respecte al total. En segon lloc els controls policials per prevenir robatoris en habitatges (prevenció d'armes blanques), destacant els serveis de protecció de llocs d'afluència massiva de persones, com poden ser festes majors, concerts, entre altres.Tot i que els fets continuen sent elevats, amb les dades explotades els Mossos extreuen dues conclusions. Per una banda, les dades són altes com a conseqüència de l'activitat proactiva emmarcada, tant en el pla DAGA, com en d'altres dispositius. Per altra banda, s'observa una lleugera disminució en la detecció d'armes/denúncies respecte l'any passat que ve donada pel mateix augment en el patrullatge preventiu. És a dir, es detecten més armes i, en conseqüència, les persones duen menys armes blanques en les intervencions policials.