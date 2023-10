La Generalitat contractarà 91 persones per agilitzar la gestió de la sequera i els ajuts d'eficiència energètica

El personal treballarà per l'ACA, el Meteocat, l'Agència de Residus o l'ICAEN

Actualitzada 03/10/2023 a les 17:10

El Govern ha aprovat aquest dimarts crear dos programes temporals de suport a la gestió de la sequera i al pla de xoc contra la inflació i per a la reducció de la factura energètica, dues mesures que gestiona el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Aquests programes, que tindran una durada de tres anys, permetran contractar 91 persones. S'hi incorporaran 54 persones per a la gestió de la sequera, amb la distribució següent: 3 llocs de responsable, 29 del cos superior d'administració, 15 del cos de gestió i 7 del cos administratiu. D'aquestes dotacions, dependran funcionalment de la Secretaria d'Agenda Rural 9 persones, 33 de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i 12 del Servei Meteorològic de Catalunya.



Foment de l'eficiència energètica

L'actual episodi de sequera intensa a Catalunya està generant un seguit de necessitats urgents per garantir l'abastament i la qualitat de l'aigua a la ciutadania que no es poden assegurar amb els efectius actuals. La gestió de la sequera comptarà amb un programa temporal de suport que també atendrà i donarà continuïtat a elements de previsió meteorològica per poder anticipar els fenòmens extrems.Els reforços es dedicaran a desenvolupar actuacions en suport a la gestió de la sequera, de millora del monitoratge i de les eines de predicció meteorològica. La seva tasca anirà des de la tramitació d'expedients i elaboració d'informes tècnics a la inspecció, per exemple, de cabals ambientals i captacions il·legals, o al control addicional de la qualitat de rius, embassaments i zones humides. També acceleraran la tramitació dels 50 milions d'euros per als ens locals que l'ACA obre de manera excepcional per dur a terme les inversions necessàries per millorar les xarxes municipals de subministrament d'aigua. De forma complementària, en l'àmbit meteorològic es treballarà, entre d'altres, en la creació de nous productes per a la millora del seguiment de la sequera o en l'adaptació tecnològica dels radars.El Programa temporal de suport per al pla de xoc contra la inflació i per a la reducció de la factura energètica se centrarà a establir mesures transversals en diversos àmbits que conflueixen en la implantació d'energies renovables, com ara actuacions relacionades amb l'erradicació de l'amiant, amb l'eficiència energètica i les energies renovables, i amb la instal·lació de plantes de biogàs. Per materialitzar aquestes mesures i accions s'hi incorporaran 37 efectius: 17 del cos superior d'administració, 1 del cos de titulació superior d'enginyeria agrònoma, 9 del cos d'enginyers tècnics agrícoles, 7 del cos de gestió i 3 del cos administratiu. D'aquestes dotacions, dependran funcionalment del Departament d'Empresa i Treball 10 persones, de les quals 1 serà del cos administratiu i 9 del cos superior d'administració, mentre que 9 ho faran de l'Institut Català d'Energia (ICAEN) i 8 més dependran funcionalment de l'Agència de Residus de Catalunya.En concret, les persones contractades gestionaran tres tipus de convocatòries d'ajuts: per instal·lar plaques fotovoltaiques en teulades de fibrociment, que substitueix l'amiant per cobertes fotovoltaiques; per fomentar i impulsar la rehabilitació energètica dels edificis, impulsar l'eficiència energètica del sector industrial, fomentar l'autoconsum i l'emmagatzematge d'energia renovable i incentivar la implantació d'energies renovables tèrmiques; i per donar suport a actuacions d'instal·lació de plantes de biogàs i tractament de digerits, perquè el biogàs, com a gas d'origen renovable, a més de contribuir als objectius de reducció d'emissions és una de les opcions importants per afavorir la penetració de les energies renovables i el desenvolupament de l'economia circular.