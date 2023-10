Catalunya rep 2,1 milions de turistes estrangers durant l'agost, un 10,1% menys que el 2019

La despesa dels visitants internacionals s'enfila fins als 2.784 milions d'euros i supera els registres prepandèmia

Actualitzada 03/10/2023 a les 11:53

Catalunya va rebre 2.124.230 turistes estrangers durant l'agost, un 11,7% més que fa un any (1.901.752), però un 10,1% per sota dels registres del 2019 (2.363.331), segons les dades de l'Estadística de Moviments Turístics en Fronteres (Frontur) de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Cada visitant va gastar de mitjana 200 euros al dia, 17 més que el mateix mes de l'any passat i 24 més que el 2019. Així, enguany la despesa total dels visitants estrangers es va enfilar fins als 2.784 milions d'euros, un 15,2% més que fa un any i un 0,2% per sobre dels registres previs a la covid-19. Al conjunt de l'Estat durant l'agost van arribar 10,1 milions de turistes internacionals, 13,9% més que el 2022 i tan sols un 0,4% menys que el 2019.



La despesa dels turistes estrangers a l'Estat es va enfilar fins als 13.529 milions, un 19,9% més que l'agost de l'any passat. En aquesta dada cal tenir en compte, però, l'impacte de la inflació, que ha fet pujar el preu de béns i serveis. De mitjana, la despesa mitjana per turista i dia va ser de 173 euros.El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme ha assegurat en un comunicat que les dades publicades aquest dimarts per l'INE constaten que Espanya ha tancat un estiu «d'èxit» amb xifres «extraordinàries» que confirmen la plena recuperació del sector turístic.