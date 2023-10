Els càmpings catalans tanquen l'agost amb un 7,3% més de visitants que el 2019

Els apartaments, els allotjaments de turisme rural i els albergs reben menys viatgers que abans de la pandèmia

Actualitzada 02/10/2023 a les 10:40

Els càmpings catalans van rebre 834.788 viatgers durant l'agost, un 7,3% més que el mateix mes del 2019, l'any de referència abans de la pandèmia. Segons les dades provisionals de l'enquesta d'ocupació en allotjaments turístics extrahotelers de l'INE, els càmpings van ser l'únic tipus d'establiments que van superar els registres d'abans de la covid-19. Quant al nombre de pernoctacions, van arribar a les 5.340.435, un 2,6% més que fa quatre anys. Els apartaments turístics van rebre un 17,3% menys de visitants que el 2019, fins a 188.416; els allotjaments de turisme rural un 1,76% menys, fins a 61.390; i els albergs un 5,1% menys, fins a 39.756. El nombre de pernoctacions també es va situar per sota de les xifres d'abans de la pandèmia.Pel que fa a pernoctacions, en comparació amb el 2019, els apartaments turístics en van registrar un 22,5% menys, fins a 1.242.717; els allotjaments de turisme rural un 0,57% menys, fins a 279.676; i els albergs un 15,4% menys, fins a 108.520.Al conjunt de l'Estat, els viatgers en allotjaments turístics extrahotelers -apartaments, càmpings, allotjaments de turisme rural i albergs- es van enfilar fins als 5.207.376 i van fer 25.472.226 pernoctacions, un 1,6% menys que fa un any. L'estada mitjana es va situar en les 4,9 nits per viatger.Pel que fa als preus dels allotjaments turístics extrahotelers, van pujar en tots els casos al conjunt de l'Estat respecte del mateix mes del 2022. En concret, els càmpings es van encarir un 7,2%; els apartaments turístics un 4,6% i els allotjaments de turisme rural un 4,7%.