El Parlament impulsarà una proposició de llei perquè els delictes greus de pederàstia no prescriguin

La previsió és poder-la registrar abans de Nadal i que pugui arribar al Congrés perquè sigui presa en consideració

Actualitzada 02/10/2023 a les 09:20

La Comissió d'Investigació sobre la Pederàstia a l'Església del Parlament impulsarà una proposició de llei perquè els delictes greus de pederàstia no prescriguin. Ho ha explicat en declaracions a TV3 la presidenta de l'òrgan, Susanna Segovia, que ha dit que l'objectiu és que «no hi hagi una data de caducitat» per aquesta tipologia de fets. Ha considerat que «és un bon moment perquè des del Parlament s'empenyi aquesta iniciativa» perquè quan arribi el moment en què una víctima estigui preparada per denunciar no es trobi amb cap impediment. La previsió de la comissió és registrar aquesta iniciativa legal abans de Nadal per poder-la presentar al Congrés el més aviat possible i que sigui presa en consideració.



Aquesta és una petició llargament reivindicada des de les associacions de víctimes i plataformes d'infància, donat que patir agressions sexuals durant la infància pot causar greus seqüeles.Aquest dilluns se celebrarà una nova sessió de la Comissió d'Investigació sobre la Pederàstia a l'Església.