Catalunya és la comunitat més endeutada, amb gairebé 11.000 euros per càpita, segons BBVA Research

Actualitzada 25/09/2023 a les 11:12

Catalunya és la comunitat amb el deute més elevat de tot l'Estat espanyol i el més alt per càpita, segons un estudi de BBVA Research publicat aquest dilluns. En concret, l'informe apunta que el deute per càpita és de 10.981 euros, mentre que la globalitat de l'endeutament és de 84.327,4 milions d'euros a tancament de 2022. L'estudi apunta que un 84,6% del deute de l'administració catalana és del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. Segons BBVA Research, acollir-se a aquest fons ha permès a Catalunya finançar-se amb uns interessos mitjans d'un 1,4%, un 1,1% menys que el 2,5% que suggereix que hagués hagut de pagar als mercats.L'informe 'Endeutament de les Comunitats Autònomes' de BBVA Research analitza el deute de les autonomies des del 2007.En concret, assenyala que el deute autonòmic ha passat de representar 61.960 milions d'euros (un 5,8% del PIB) el 2007, a ser de 316.800 milions (un 23,9% del PIB) a tancament del 2022. Entremig, les autonomies han hagut de fer front a la crisi financera i del deute del 2008 i a la pandèmia de covid-19.El País Valencià (44%), Castella-la-Manxa (33%) i Catalunya (33%) són les comunitats amb més endeutament en funció del seu PIB autonòmic.En canvi, Catalunya lidera el rànquing amb un 26,6% quan es considera el pes del seu deute sobre el volum total autonòmic, seguida del País Valencià (17,4%) i Andalusia (11,9%).De fet, Catalunya, el País Valencià i Andalusia concentren el 56% del deute autonòmic a l'Estat espanyol.Per càpita, els gairebé 11.000 euros dels catalans són lluny del nivell més baix, el de les Canàries, amb 2.874 euros de deute per càpita.