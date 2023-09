Salut farà una prova pilot amb una vacuna intranasal de la grip en 3.000 infants

La campanya de protecció antigripal, amb 1,7 milions de dosis, inclou per primer cop nens de 6 mesos a 5 anys i fumadors

Actualitzada 22/09/2023 a les 14:39

La vacuna de la grip

La doble punxada

El Departament de Salut ha comprat 3.000 vacunes intranasals per a una prova pilot en el marc de la campanya de la grip, que per primera vegada inclou els infants de 6 mesos a 5 anys. La resta d'infants rebran la dosi punxada i Salut espera arribar a una cobertura de prop del 50%. Una altra de les novetats és que les persones fumadores també es podran vacunar de la grip per les complicacions que els pot comportar.La campanya simultània de la grip i la covid-19 arrancarà dimarts en les residències de gent gran i s'obrirà als majors de 60 anys, embarassades i persones amb problemes de salut crònics i altres factors de risc a partir del 16 d'octubre. És a partir d'aquesta data quan els infants es podran vacunar de la grip.En una roda de premsa per explicar els detalls de la campanya de vacunació que comença amb l'arribada de la tardor, el conseller de Salut, Manel Balcells, ha fet una crida a vacunar-se als col·lectius per als quals es recomana aquesta protecció, ja que és la mesura més eficaç per prevenir la infecció d'aquests virus i sobretot les seves complicacions. «La covid i la grip estan aquí i les vacunes estalvien moltes complicacions, moltes morts i molta sobrecàrrega del sistema sanitari», ha afirmat.Els infants de 6 a 59 mesos es podran vacunar de la grip aquest any a partir del 16 d'octubre als centres d'atenció primària (CAP). Aquest grup d'edat és un dels que més pateix la infecció i també pot tenir complicacions greus de la malaltia.La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, confia que entre el 40% i el 50% dels infants d'aquestes edats es vacunin. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) i el Centre Europeu per a la prevenció i el control de les malalties (ECDC) recomanen aquesta vacunació anual a la població infantil i dotze països europeus ja l'han introduïda.La vacuna de la grip que rebran aquests infants a Catalunya també és tetravalent com la dels adults i amb la mateixa composició, però adaptada amb indicacions per a l'edat. S'administrarà de forma intramuscular (punxada), tot i que es farà una prova amb vacunes intranasals, amb 3.000 dosis adquirides.Balcells ha assenyalat que, si bé pot ser més còmode administrar als infants aquesta vacuna que no pas amb una punxada, el comitè d'experts en vacunes de la conselleria va concloure que faltaven estudis de cost-efectivitat i el departament va acordar fer una prova pilot per prendre decisions de cara a l'any que ve.També es podran vacunar de la grip altres col·lectius, com els infants i joves de 5 a 18 anys que reben tractament prolongat amb àcid acetilsalicílic (aspirina) per la possibilitat de desenvolupar una síndrome de Reye després de la grip.La campanya també es dirigeix als fumadors, després que així ho hagi recomanat per primera vegada el Ministeri de Sanitat, ja que tenen un major risc de complicacions i d'hospitalització. El 24% de la població major de 15 anys fuma, segons l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) del 2022.A més, es podran vacunar treballadors d'explotacions avícoles o porcines o que també tinguin contacte amb aus salvatges o altra fauna silvestre, així com els docents, ja vacunats els anys anteriors.El Departament de Salut ha comprat 1.715.000 dosis de vacunes, 110.200 més respecte a la campanya anterior. Cabezas ha reconegut que el percentatge de vacunació entre els 1,6 milions de fumadors a Catalunya no «serà molt alt» el primer any, ja que la mesura s'ha d'anar explicant i convèncer-ne dels avantatges, ha dit. La secretària de Salut Pública ha afegit que cada any han d'ajustar la compra de vacunes a la possible demanda, ja que no es podran utilitzar en la campanya següent.La doble campanya de vacunació de la grip i la covid-19 començarà el proper dimarts a les residències de gent gran i en les persones que reben atenció domiciliària.A partir del 16 d'octubre, s'obrirà a altres grups de risc davant aquestes malalties, que es podran vacunar als CAP o als punts poblacions que s'habilitaran per reforçar la campanya. En espera de més detalls, hi haurà una desena de punts de reforç, almenys un per regió sanitària.Les persones a qui s'indica les vacunes de la grip i la covid podran demanar cita a través de 'La meva salut'. Des de l'atenció primària, també promouran la vacunació entre els pacients dels grups de risc. Dolors Heras, infermera del Grup de Vacunes de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC), ha destacat que vetllen «per facilitar l'accés a la vacunació», sobretot entre les persones més grans davant l'escletxa digital.Les persones majors de 60 anys és un dels col·lectius a qui es recomana vacunar-se de la grip i la covid. També, a les embarassades; a les persones amb problemes de salut crònic, immunosupressió o amb altres factors de risc i persones amb discapacitat que viuen en residències.A més, es vacunaran els professionals sanitaris i sociosanitaris i cuidadors de persones d'alt risc, així com policies, bombers, personal de protecció civil i d'altres serveis essencials, i persones que viuen en institucions tancades.Salut ha assenyalat que, tenint en compte la situació epidemiològica i la immunitat adquirida per la població, «no es justifica» la vacunació contra la covid en persones no incloses en aquests grups fins al final de la campanya.A diferència del 2021, quan es va promoure la vacunació massiva de la covid-19 entre la població, ara es recomana el vaccí a aquests grups prioritaris independentment de les dosis prèvies. «La vacunació de la covid entra en una fase de normalitat», ha recalcat el conseller. Això sí, han d'haver passat com a mínim tres mesos des de l'última dosi o infecció.Salut espera arribar a cobertures de vacunació del 75% en persones grans i en el personal sanitari i del 60% entre les embarassades i en persones amb condicions de risc.Cabezas ha reconegut que en anys anteriors no han arribat a aquests objectius tot i el treball que fan per arribar als col·lectius de risc i ha indicat que entre els professionals sanitaris es van quedar a una cobertura del voltant del 30% l'any passat.La vacuna de la covid-19 que s'administrarà és la de Pfizer adaptada a òmicron XBB.1.5. Cabezas ha exposat que els anticossos que genera també protegeixen davant les diverses subvariants que circulen, EG.5 i BA.2.86, conegudes com a Eris i Pirola, sobretot davant les formes greus de la malaltia. En les persones amb contraindicació de vacunes de ARNm es podran administrar les vacunes de proteïnes disponibles (Hipra).