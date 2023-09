Confisquen 10 cavalls a Catalunya per les males condicions de manteniment

Els animals presentaven símptomes «molt greus» de desnutrició

S'investiguen 25 casos més

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha confiscat 10 cavalls (6 adults, 3 poltres i 1 poni) d'una finca ubicada a Vilanova del Vallès (Vallès Oriental). Els serveis veterinaris oficials del Departament van dur a terme l'actuació amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals. Hi va haver diverses inspeccions prèvies, i es va actuar davant del deteriorament i la manca de correcció de les condicions d'alimentació i manteniment. Els veterinaris van detectar que els animals començaven a tenir símptomes «molt greus» de desnutrició, raó per la qual se'n va dictar la confiscació. Atesa la gravetat dels fets, el departament avaluarà dur el cas a la fiscalia.Els veterinaris del Departament d'Acció Climàtica van actuar després de rebre una denúncia de la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) a instàncies de la Fundació per a l'Assessorament i l'Acció en Defensa dels Animals (FADDA) i nombrosos particulars.Aquesta actuació ha comportat el treball de quatre veterinaris del Departament, tres efectius del Cos d'Agents Rurals, una patrulla de Seguretat Ciutadana de Granollers i una de la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra que han efectuat la confiscació i el trasllat a un centre d'acollida.Per transportar els cavalls, es van utilitzar dos camions.El Departament està fent un seguiment amb personal veterinari d'un total de 25 casos de benestar animal d'èquids per diverses denúncies rebudes, en els quals hi ha implicats un total de 192 exemplars.Bona part de les actuacions es produeixen a causa de la impossibilitat dels propietaris de mantenir els animals en unes mínimes condicions. Sovint, en el desenvolupament d'aquestes inspeccions, es detecten animals malnodrits o malalts que no reben l'atenció veterinària necessària, i s'insta els propietaris a prendre mesures per conscienciar-los que s'han de fer càrrec dels animals.Quan això succeeix, si no s'aconsegueix el compromís dels propietaris de garantir el benestar de l'animal, s'ha de procedir al seu comís.En els darrers 5 anys (2018-2022), s'han comissat 75 cavalls amb un cost de 110.000 euros.