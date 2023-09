Aragonès parlarà de referèndum i amnistia en un debat de política general marcat per la investidura espanyola

Des de Presidència asseguren que volen que el debat mantingui tota l'entitat sense supeditar-lo a altres agendes

Actualitzada 22/09/2023 a les 18:33

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, té previst parlar de referèndum i amnistia en el seu discurs inicial de dimarts al matí en el marc del debat de política general al Parlament. Una cita que, aquest any, estarà marcada per les negociacions per a la investidura espanyola. I que coincidirà amb la investidura previsiblement fallida del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Fonts de la Presidència asseguren però que volen que el debat de política general mantingui tota l'entitat. I afirmen que no se supediten a altres agendes. Aragonès, que afronta el primer debat de política general com a president d'un govern d'ERC en solitari, reivindicarà la feina feta i farà propostes concretes centrades en millorar la vida de la ciutadania.



Aragonès vol parlar de la necessitat de votar sobre la independència i fixarà el referèndum com a eina imprescindible per resoldre el conflicte de fons. I també farà referència a l'amnistia, donant per fet que s'ha de donar per poder seguir.El president dedicarà la primera part del seu discurs en fer balanç de l'obra de govern i defensar el compliment dels compromisos. Segons ha avançat el mateix executiu català, el compliment del pla de legislatura se situa en el 58,5%. Així mateix, Aragonès farà una repassada en diferents àmbits com poden ser la lluita contra la desigualtat, habitatge, energies renovables, llengua, sanitat, educació, industrialització i igualtat. També té previst fer propostes concretes, centrades en millorar la vida de la ciutadania i seguir facilitant les «grans transformacions de país».El president de la Generalitat ja porta dies treballant en el seu discurs que, segons avisen del seu entorn, serà «llarg». Aquest cap de setmana té previst fer les últimes modificacions.