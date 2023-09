Les entitats independentistes convoquen una manifestació unitària per l'1-O a la plaça Catalunya

CxR, ANC, Òmnium, AMI i Intersindical criden a aprofitar la «debilitat de l'Estat» en un acte on intervindrà Puigdemont

Actualitzada 21/09/2023 a les 13:42

Les entitats independentistes convoquen una manifestació unitària, amb motiu del sisè aniversari del referèndum de l'1-O, el diumenge 1 d'octubre a les sis de la tarda a la plaça Catalunya de Barcelona. Sota el lema Defensem l'1 d'octubre, el Consell de la República, l'ANC, Òmnium Cultural, l'AMI i la Intersindical han fet una crida a partits, institucions i ciutadania a aprofitar la «debilitat de l'Estat» per aconseguir l'amnistia i l'autodeterminació.A l'acte hi intervindran els màxims dirigents d'aquestes organitzacions, entre ells l'expresident Carles Puigdemont, com a líder del CxR. S'han mostrat confiats que no es repetiran escenes «rebutjables» com les escridassades de l'any passat a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell.