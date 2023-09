Arriba a Catalunya l'expedició de Bombers que ha estat al Marroc ajudant en la recerca de víctimes del terratrèmol

El contingent s'ha hagut d'enfrontar a la dificultat d'accedir a punts remots amb les carreteres destruïdes

L'expedició de Bombers que ha estat al Marroc ajudant en la recerca de víctimes del terratrèmol del 8 de setembre ha arribat aquest dimarts a la tarda a Catalunya. Dissabte les autoritats del Marroc van agrair en un acte públic l'ajut proporcionat pel contingent, format per deu persones. Durant aquest cinc dies han estat a la zona de l'Atles prestant suport i atenent persones en una zona de pobles petits on era difícil fer-hi arribar recursos i ajuda. L'inspector dels Bombers Oriol Corbella, ha explicat que la major dificultat amb què s'han trobat ha estat la de poder accedir a pobles remots on les comunicacions per carretera han quedat completament enderrocades.



El grup va sortir per carretera el dilluns, 11 de setembre, des del Complex Central dels Bombers de la Generalitat a Bellaterra amb un parell de furgonetes de transport logístic i personal i dos vehicles lleugers. Un cop el comboi va arribar a Algesires, va creuar l'Estret de Gibraltar amb ferri fins a Tànger. Des d'allà, junt amb les altres unitats i sota el comandament del contingent de l'Estat que coordinava la Unidad Militar de Emergencias, van arribar al centre de comandament a Amizmiz per rebre instruccions per part dels comandaments locals.L'equip es va desplaçar fins a Taroudant, on van fixar el campament base junt amb la resta d'operatius de l'expedició (Policia Nacional, Guàrdia Civil, Bombers de Madrid i Protecció Civil de Madrid i Bombers de Granada). L'objectiu era atendre les demandes dels pobles més petits on no havia arribat ajuda.Corbella ha explicat que a la zona on han estat treballant hi ha «molts habitatges disseminats», molts construïts per les pròpies famílies que hi vivien amb els materials de la regió. Uns materials, ha indicat, «molt fràgils» davant del terratrèmol. Moltes d'aquestes localitats, a més, estan als vessant de les muntanyes, de tal manera que el terratrèmol les ha «arrasat».Per exemple, Corbella ha explicat el cas d'una localitat de 120 habitants, dels quals 62 han desaparegut. D'aquest se n'han pogut trobar 2 amb vida, però la resta han mort. És una situació que, ha dit, es dona en moltes poblacions.