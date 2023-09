Un 85% dels ciutadans reben l'alerta de Protecció Civil en els simulacres fets a l'àrea de Barcelona

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena celebra «l'èxit» de la prova

Actualitzada 14/09/2023 a les 14:40

Enquesta per avaluar la prova

Un 85% dels ciutadans han rebut l'alerta de Protecció Civil en els dos primers simulacres fets a l'àrea de Barcelona aquest dijous. A les 10 h del matí l'avís s'ha enviat a la població del Vallès Oriental, Maresme, Sant Adrià del Besòs, Badalona i Santa Coloma de Gramenet, i a les 11 h a la ciutat de Barcelona. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha valorat el simulacre com un «èxit» i ha assegurat que el sistema ha funcionat com s'esperava. Segons ha indicat, l'objectiu de l'alerta és donar «missatges clars i excepcionals»: «No és informació de servei». Elena ha afirmat que la prova ha servit de «termòmetre» per saber la població coneix el sistema: «L'òptim és arribar al 100% i això ens ajuda a anar en aquesta direcció».Protecció Civil ha iniciat l'assaig d'aquest dijous a les 10 h i s'ha allargat fins a les 13 h. En total, s'han fet quatre simulacres arreu de l'àrea de Barcelona. A les 10 h als municipis de les comarques del Vallès Oriental, Maresme, Sant Adrià del Besòs, Badalona i Santa Coloma de Gramenet; a les 11 h a la ciutat de Barcelona; a les 12 h als municipis Vallès Occidental; i a les 13 h al Baix Llobregat i l'Hospitalet de Llobregat.Segons ha informat el titular d'Interior, l'alerta l'han rebut entorn de 5 milions de ciutadans, comptant que ho rep tothom qui es troba a la zona del simulacre -turistes, població resident, persones que només estan al lloc per motius laborals-.En els dos primers simulacres, l'avís ha arribat a entre un 85% i un 90% de la població. «És una xifra brutal en relació amb el que teníem fins ara», ha assegurat Elena. De fet, Interior ha afirmat que totes les operadores de telèfon mòbil que donen servei a l'àrea han informat que han emès el missatge correctament.En aquest sentit, Elena ha indicat que durant els dos primers assajos, que han donat avís a 3 milions de persones aproximadament, el 112 ha rebut unes 500 trucades preguntant per l'alerta. En el simulacre de Girona, que es va realitzar el passat mes d'abril i on la població que havia de rebre era molta menys, es van rebre també 500 trucades.Sobre el percentatge de persones que no han rebut l'avís, Elena ha indicat que el motiu més probable és que aquestes no tinguin el dispositiu mòbil actualitzat o que no tinguin activades les notificacions del sistema d'alertes de Protecció Civil. Tanmateix, les alertes no arriben si els telèfons mòbils es troben sense cobertura, en mode avió o apagats.Amb tot, Elena ha insistit que l'objectiu dels simulacres és que la població «es familiaritzi» amb l'eina i ha recordat que és «imprescindible» provar els sistemes pel dia que siguin realment necessaris.Per avaluar el sistema d'alertes, el govern ha habilitat una enquesta perquè els ciutadans informin si han rebut el missatge o no, en quin idioma i de quina companyia són, entre altres preguntes. Aquesta enquesta és anònima, no recull dades personals i s'activarà aquest dijous al matí.Amb aquest simulacre, l'executiu completa la implantació de l'eina a telèfons intel·ligents de tot Catalunya. Fins ara, s'han dut a terme quatre proves: el 28 de febrer a l'Alt Pirineu i Aran i a Lleida; el 12 d'abril a les Terres de l'Ebre, Tarragona i el Penedès i el 27 d'abril a Girona i la Catalunya Central. La quarta va ser el 13 de juny, dia en què es va repetir el simulacre a les vegueries de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Penedès, ja que a la primera prova menys de la meitat de la població prevista va rebre l'avís.