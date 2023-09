Condemnen Buch a 4 anys i mig de presó per nomenar com a assessor un mosso que feia d'escorta de Puigdemont

El tribunal també condemna l'exconseller a 20 anys d'inhabilitació i al mosso a 4 de presó i 19 d'inhabilitació

Actualitzada 14/09/2023 a les 11:27

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a quatre anys i mig de presó l'exconseller d'Interior Miquel Buch per un delicte de malversació per nomenar com a assessor un mosso d'esquadra que feia d'escorta de l'expresident Carles Puigdemont quan va marxar de Catalunya el 2017. També l'ha condemnat a 20 anys d'inhabilitació per malversació i prevaricació. Al mosso l'han condemnat a quatre de presó per malversació i a 19 anys per prevaricació i malversació. L'exconseller s'ha sorprès de la rapidesa de la sentència, i l'ha considerat «injusta i molt bèstia».L'escrit de la fiscalia apuntava que Escolà i dos agents més van escortar Puigdemont fins a Brussel·les el 29 d'octubre del 2017. La Divisió d'Afers Interns (DAI) dels Mossos li va obrir un expedient intern. A partir de llavors, va encadenar festes i baixes mèdiques entre el 30 d'octubre del 2017 i el 20 de juliol del 2018. En aquest temps s'han acreditat, diu el ministeri fiscal, diversos serveis internacionals a l'expresident de la Generalitat.El 19 de juliol, el llavors director de la Policia, Andreu Joan Martínez, va tancar l'expedient d'Escolà i el va traslladar a una altre lloc de treball, apartant-lo definitivament de l'àrea d'escortes. L'endemà es va activar una plaça d'assessor, que la fiscalia creu que va ser creada específicament perquè fos ocupada per Escolà. El 27 de juliol es va publicar el nomenament i Escolà va agafar l'alta mèdica. El 30 de juliol va prendre possessió del càrrec.La fiscalia creu que l'objectiu era, «únicament, procurar des del Govern, i amb càrrec als fons públics, un servei d'escorta permanent a Puigdemont, declarat processat rebel». El mateix 27 de juliol, Escolà va viatjar a Paris. El 2 d'agost, la secretària d'Estat de Seguretat va recordar per carta la suspensió automàtica de les funcions i els càrrecs públics de Puigdemont, declarat en rebel·lia judicial.La fiscalia no té constància de vacances o baixes d'Escolà entre el 27 de juliol del 2018 i el 13 de març del 2019. «No consta la presència de l'acusat al Departament d'Interior ni un sol dia», continua el ministeri fiscal, que argumenta que Interior diu que els assessors no estan subjectes a registre de control horari. La fiscalia acredita en aquest temps una vintena de viatges «amb ple coneixement i aquiescència de Buch» per protegir el «processat rebel Puigdemont». En definitiva, segons l'escrit, dels 224 dies que Escolà va tenir el càrrec d'assessor, va estar a l'estranger 103 dies i de 20 se'n desconeix la seva ubicació.També apunta que Escolà va «aparentar l'elaboració d'una sèrie d'estudis i informes» per a Buch, uns treballs que són de temes absolutament variats, sense registre d'entrada i nomes un està signat pel seu autor. Tots són curts i estan «plens de generalitats», amb informacions de «caràcter bàsic» i continguts extrets d'internet, segueix la fiscalia. El 7 de març del 2019 va demanar deixar les seves funcions com a assessor.