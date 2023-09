Avui nova prova del sistema d'alertes de Protecció Civil

Cinc milions de persones rebran el missatge del simulacre a l'àrea de Barcelona aquest dijous

Actualitzada 14/09/2023 a les 09:04

Cinc milions de persones poden rebre aquest dijous als seus telèfons mòbils un missatge de Protecció Civil en el marc de la prova del sistema d'alerta que farà a les comarques de Barcelona. Es tracta del primer simulacre que es fa a l'àrea de Barcelona, el que té un major abast després de tots els que s'han fet a la resta del territori. Per fer un millor seguiment i valoració, l'enviament es farà per sectors geogràfics en diferents hores al llarg del matí. A les deu s'enviarà el missatge al Vallès Oriental, Maresme, Sant Adrià, Badalona i Santa Coloma de Gramenet, a les onze a Barcelona ciutat, a les dotze al Vallès Occidental i a la una del migdia al Baix Llobregat i a l'Hospitalet.Tots els mòbils intel·ligents amb cobertura a la demarcació de Barcelona rebran un missatge de prova per tal de testejar el sistema d'alertes al territori i familiaritzar la població. En el text apareixerà el següent missatge: «Prova d'alerta de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. És un simulacre. No truquis al 112. En una emergència real rebries instruccions per protegir-te». El missatge es mantindrà a la pantalla fins que es premi el botó «acceptar» i anirà acompanyat d'un so fort i estrident, diferent a la resta de sons dels dispositius, i d'una vibració encara que estiguin en silenci.Els dispositius mòbils d'última generació, és a dir, els Android versió 11 o superior i els iOS versió 15.6 o superior, tenen activada per defecte la recepció de les alertes. En el cas dels mòbils més antics, cal configurar-los per rebre-les. El missatge també arribarà a totes aquelles persones que estiguin de pas per carretera o ferrocarril. Els ciutadans que no el vulguin rebre hauran de posar el telèfon en mode avió o apagar-lo.L'executiu català considera aquesta eina una millora «substancial» en la comunicació entre el Govern i la població, perquè permet una difusió «massiva» d'informació en un espai molt curt de temps. El Govern es planteja utilitzar aquest mètode només en casos d'emergència greu on Protecció civil determini que cal donar instruccions a la població com, per exemple, el confinament davant d'un accident químic o unes inundacions.Amb la prova d'avui l'executiu completa la implantació de l'eina a telèfons mòbils intel·ligents de tot Catalunya. Fins ara, s'han dut a terme quatre proves: la primera, el 28 de febrer a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran; la segona, el 12 d'abril a les vegueries de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Penedès; la tercera, el 27 d'abril a les vegueries de la Catalunya Central i Girona, i la quarta, el passat 13 de juny per repetir la prova a les vegueries de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Penedès.Per avaluar el sistema el Govern habilitarà, com en les quatre proves anteriors, una enquesta perquè la ciutadania indiqui si ha rebut o no el missatge, en quin idioma, i de quina companyia és entre d'altres preguntes. L'enquesta, que és anònima i no recull dades personals, s'activarà aquest matí.