Un policia nacional denuncia una dona que va fer-li un petó a la boca no consentit l'1-O

Els fets van tenir lloc després que els agents comissessin les urnes que hi havia al Departament d'Educació

Actualitzada 12/09/2023 a les 11:12

Un agent de la Policia Nacional ha denunciat per agressió sexual una dona que va fer-li un petó a la boca en el marc del referèndum de l'1-O de 2017. Els fets van tenir lloc a la Via Augusta, davant els serveis centrals del Departament d'Educació. En una demanda a la qual ha tingut accés l'ACN, l'agent ha relatat que el petó es va produir de forma «sorprenent» i «no consentida». El policia ha valorat que l'acció buscava una reacció que desencadenés en una situació de «violència generalitzada» en un moment de màxima tensió entre els manifestants i els agents que havien comissat les urnes que hi havia a l'interior de la conselleria, que va funcionar com a col·legi electoral.La denúncia s'ha interposat davant del Jutjat d'Instrucció número 7 de Barcelona. Segons la querella, els fets van produir-se en el moment en què els agents es replegaven «entre crits, insults, agressions i vexacions».El policia ha relatat que la dona, d'uns 60 anys, se li va acostar, el va insultar, i en observar que hi havia una càmera propera a tots dos va besar-lo: «Va agafar-me amb les dues mans del coll i del casc antiavalots que portava en anar d'uniforme, i acostant el meu cap al seu em va immobilitzar i besar la boca», ha relatat.El denunciant ha assegurat que el succés va passar «en un ambient d'extrema violència ambiental» i ha considerat que a més de tenir un «ànim libidinós» buscava «una reacció» en la seva persona que servís per desencadenar «una situació de violència generalitzada».Així mateix, l'agent ha afirmat que va sentir un «profund fàstic», però ha advertit que la seva reacció va ser «de contenció davant la situació d'extrema violència» que els policies van viure aquella jornada, a cada lloc habilitat com a col·legi electoral i aquell en concret.La denúncia va acompanyada d'un vídeo en què es pot veure el moment exacte en què va produir-se el petó. El demandant ha sol·licitat al jutjat que identifiqui la presumpta agressora i ha demanat que se li imposi una ordre d'allunyament de 1.000 metres i la prohibició de comunicació amb qualsevol mitjà.