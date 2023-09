HBO Max incorpora una col·lecció específica de títols en català

En aquest apartat ja hi ha 87 pel·lícules i una sèrie

Actualitzada 12/09/2023 a les 16:42

@HBOMaxES ha creat la col·lecció “En català”. Hi trobareu agrupades totes les pel·lícules i sèries que tenen disponibles en la nostra llengua. Ja en són més de 100!



Forma part de la feina del @govern per normalitzar el català a les plataformes. Estem fent grans passos! Seguim! pic.twitter.com/Ry7u34kK7d — Natàlia Garriga (@natalia_garriga) September 12, 2023

HBO Max ha incorporat una col·lecció específica amb títols disponibles en català. Amb aquest gest, HBO Max es converteix en la primera plataforma de continguts audiovisuals que ofereix un apartat en català amb sèries i pel·lícules doblades o produïdes en català. En aquesta llista, a HBO Max s'hi poden trobar més de 87 pel·lícules de les 114 que té la plataforma en català i una de les dues sèries que tenen en català. La col·lecció porta per títol 'En català', pels usuaris que tenen la interfície en castellà, o 'Catalan content' per aquells qui la tenen configurada en anglès.En una piulada a la xarxa social X (Twitter), la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha aplaudit la novetat i ha considerat que forma part de la feina que fa el Govern per «normalitzar el català a les plataformes». «Estem fent grans passos!», ha celebrat.