Antich demana als polítics catalans que estiguin «a l'alçada del moment»

Actualitzada 11/09/2023 a les 11:33

El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha assegurat que l'amnistia «no és una opció, és una necessitat». «No és el punt i final de res, és el principi de la resolució del conflicte polític», ha afirmat durant l'ofrena floral per la Diada al monument de Rafael Casanova de Barcelona.Segons creu, l'amnistia suposaria «una autoesmena de l'Estat» i considera que ara l'independentisme té «una oportunitat» per buscar vies de resolució al conflicte, que avisa que «segueix ben viu». Per tot plegat, ha demanat als representants polítics de Catalunya que estiguin «a l'alçada del moment».