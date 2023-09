La manifestació de l'esquerra independentista congrega 5.000 persones, segons els organitzadors

Uns encaputxats han cremat una fotografia d'Aragonès i Collboni al passeig de Lluís Companys

Actualitzada 11/09/2023 a les 20:03

Unes 5.000 persones, segons els organitzadors, han participat aquest dilluns a la manifestació convocada per l'esquerra independentista amb motiu de la Diada. La marxa ha arrencat cap a un quart de set de la tarda a la plaça Urquinaona i ha arribat a la plaça Comercial, davant d'El Born Centre de Cultura i Memòria, a dos quarts de vuit del vespre, on té lloc l'acte polític.A l'alçada del passeig de Lluís Companys uns encaputxats han cremat una pancarta amb fotografies del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Una pancarta amb el lema 'Som Països Catalans' ha encapçalat la marxa i s'han sentit proclames com 'sense desobediència no hi ha independència' o 'Urquinaona, ho tornarem a fer'.