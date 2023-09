La CUP acusa Junts i ERC d'haver-se «deixat pel camí» l'autodeterminació en la negociació amb el PSOE

Pellicer, sobre el català al Congrés: «De poc servirà si buiden les aules de català»

Actualitzada 11/09/2023 a les 18:46

El diputat de la CUP-NCG Xavier Pellicer ha acusat Junts i ERC d'haver-se «deixat l'autodeterminació pel camí» en la negociació amb el PSOE i Sumar per investir el secretari general dels socialistes, Pedro Sánchez, president del govern espanyol. En declaracions a la premsa a l'inici de la manifestació independentista alternativa de la Diada, a Barcelona, ha retret als dos partits que facin «la política de sempre, del peix al cove» i que hagin deixat de banda, ha dit l'autodeterminació. «Han posat al centre una proposta d'amnistia a Madrid que ja veurem com és si hi és», ha afirmat.



També s'ha referit a la iniciativa de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, de permetre que el català, el basc i el gallec s'emprin amb normalitat a la cambra baixa espanyola com a part d'un pacte amb els independentistes. Per a Pellicer, «de poc servirà si buiden les aules de català», en referència a les sentències que obliguen diverses escoles catalanes a impartir assignatures en llengua castellana. És per això que ha reivindicat «el projecte de la unitat popular» per crear «un espai de resistència als atacs constants contra la llengua catalana», ja sigui a Catalunya o a Perpinyà, les Balears o el País Valencià, ha subratllat.