L'ANC crida a la participació a la manifestació: «Tothom que vulgui la independència, que surti i que ho digui»

Feliu recorda la «gent que ha lluitat segles per tenir la llibertat de Catalunya i governar-nos sense imposicions»

Actualitzada 11/09/2023 a les 12:01

La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, ha fet aquest dilluns una crida a la participació la manifestació d'aquesta tarda convocada per l'entitat. «Tothom que tingui un sentiment de voler la independència, que surti i que ho digui», ha reclamat la presidenta de l'ANC en declaracions als mitjans després de fer l'ofrena al monument de Rafael de Casanova. «És el moment en què ens veurem, en què ens sentiran i podrem ensenyar al món, a aquesta Europa que ens mira i a tothom que volem això», ha afegit en referència a la independència de Catalunya. D'altra banda, Feliu ha recordat la «gent que ha lluitat segles i segles per tenir la llibertat de Catalunya i governar-nos sense imposicions».



A respostes dels mitjans, la presidenta de l'ANC ha afirmat que no té «por a bloqueig» a la governabilitat de l'Estat i ha deixat clar que «no hi pot haver cap negociació que no tingui molt clar que és per a la independència de Catalunya». «Creiem que no ens podem deixar enganyar», ha sentenciat.