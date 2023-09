Junts avisa que «renunciar a la unilateralitat seria renunciar a la nació»

Turull agraeix a Aragonès el «canvi de parer» en proposar una negociació conjunta amb l'Estat

Actualitzada 11/09/2023 a les 10:31

Junts per Catalunya manté la porta oberta a l'«acord» amb l'Estat espanyol, però «no renuncia» a cap via. Aixi s'ha expressat el secretari general del partit, Jordi Turull, que ha advertit que «renunciar a la unilateralitat seria renunciar a la nació». Després de l'ofrena a Rafael Casanova, Turull ha defensat que aquesta Diada «ha de servir perquè l'Estat espanyol sàpiga qui té davant». En un context de negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez, ha recordat que l'expresident Carles Puigdemont ha fixat. Ha sostingut que «qualsevol acord polític serà per acostar» la independència, «per esdevenir un Estat lliure i independent». I ha agraït a Aragonès el «canvi de parer» en proposar una negociació conjunta amb l'Estat.



«No ens serveixen de res paraules ni promeses», ha advertit el dirigent de Junts, que ha afirmat que Pedro Sánchez «haurà de pagar per avançat» com en les negociacions per a la constitució de la Mesa del Congrés. Turull ha traslladat el seu condol tant a les víctimes del terratrèmol del Marroc com a les víctimes de l'atropellament múltiple de Montmeló.