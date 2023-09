El president d'ERC anul·la la seva agenda prevista «per responsabilitat social»

Actualitzada 11/09/2023 a les 10:14

El president d'ERC, Oriol Junqueras, no assistirà a cap dels actes i convocatòries que tenia previstes per la Diada d'aquest dilluns.Tal i com ha explicat el seu partit, el republicà ha donat positiu en un test de covid-19 i, per això, ha preferit absentar-se dels actes i cancel·lar la seva agenda.Des d'ERC han assegurat que ho fa «per responsabilitat social» i d'aquesta manera no se'l veurà ni a l'ofrena a Rafael Casanova, ni a l'acte del partit, ni a la manifestació de l'ANC de la tarda.