El primer premi de la Grossa de la Diada és per al 21111

El bitllet de la sèrie 29 rebrà dos milions d'euros

Actualitzada 11/09/2023 a les 17:35

El primer de la Grossa de la Diada ha caigut per al 21111 després del sorteig celebrat aquest dilluns al migdia a la seu de Loteries de Catalunya. El bitllet de la sèrie 29 ha rebut el Premi extraordinari, dotat amb dos milions d'euros, mentre que la resta han estat guardonats amb 50.000 euros. El segon premi ha estat per a 00700, amb 20.000 euros; i el tercer premi per al 31.152 amb 10.000 euros. A banda, hi ha un segon reintegrament, el 6, que dona dret a cinc euros, i diversos premis per aproximacions que van dels 5 euros als 2.000 euros en funció del premi. Un cop celebrat el sorteig de La Grossa de la Diada, a partir d'aquest dimarts es començarà a comercialitzar la Grossa de Cap d'Any.



Ets un dels premiats? Encara no saps si t'ha tocat?

Comprova si el teu bitllet ha estat premiat: entra directament a la nostra pàgina web.

Sort de La Grossa!

Enllaç a la bio#lagrossa #lagrossadeladiada #loteriesdecatalunya #ladiada #jocsaludable #senyirauxa #eslanostra pic.twitter.com/7S1sLW6qhB — La Grossa (@lagrossacat) September 11, 2023

En aquest cas, el primer serà de 200.000 euros per bitllet de deu euros. El sorteig de celebrarà el pròxim 31 de desembre.A més, aquest dimarts també es posarà a la venda La Grossa del divendres Especial La Castanyada amb un premi extraordinari de mig milió d'euros per bitllet de cinc euros. El sorteig tindrà lloc el 27 d'octubre.