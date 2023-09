El nombre d'empreses creades a Catalunya va augmentar un 18,8% al juliol, fins a les 1.653

És la dada més elevada en aquest mes des del 2016 i supera en un 4,7% la del 2019, any anterior a la pandèmia

Catalunya va registrar la creació de 1.653 empreses al juliol, xifra que representa un increment del 18,8% en comparació al mateix mes de l'any passat, segons les dades provisionals de l'Estadística de Societats Mercantils de l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta de la dada més elevada des del juliol del 2016, quan aleshores van ser 2.097, i d'un 4,7% més que al 2019. El capital subscrit va arribar als 70,8 milions d'euros i del total de societats constituïdes, 12 eren societats anònimes i 1.639 eren societats limitades. Pel que fa la xifra de societats dissoltes, van augmentar un 13%, fins a les 122, de les quals 82 ho van ser de forma voluntària, 8 per fusió i 32 per altres raons.



D'altra banda, 491 societats van ampliar capital per valor de 330,7 milions d'euros. D'aquestes, 20 eren societats anònimes i 470 societats limitades.Al conjunt de l'Estat, es van crear 8.292 societats mercantils, un 15,4% més que al juliol del 2022. El capital subscrit va superar els 352 milions d'euros, un 10,7% més, i el capital mitjà es va situar en 42.521 euros, un 4,1% menys. D'altra banda, el nombre de societats mercantils dissoltes al juliol va assolir les 1.546, un 4,8% menys que el mateix mes del 2022. Del total, el 78,6% ho van fer voluntàriament, el 9,1% per fusió i el 12,3% per altres causes.Per comunitats, Catalunya va ser el segon territori amb més empreses creades, només superada per la Comunitat de Madrid, amb 1.938, i seguida d'Andalusia, amb 1.359.