El preu de l'habitatge augmenta un 1,8% entre abril i juny a Catalunya i encadena dos trimestres a l'alça

Els pisos són un 3,2% més cars que el mateix període de l'any passat, segons l'INE

Actualitzada 07/09/2023 a les 10:38

El preu de l'habitatge va pujar un 1,8% durant el segon trimestre a Catalunya respecte dels tres mesos anteriors, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Es tracta de la segona pujada consecutiva de l'indicador trimestral de l'Índex de Preus de l'Habitatge (IPV, per les seves sigles en castellà). En comparació amb el segon trimestre de l'any passat, el preu de l'habitatge va ser un 3,2% més car. En els dos casos, però, les pujades de Catalunya van situar-se per sota de la mitjana del conjunt de l'Estat, on els habitatges es van encarir un 2,1% respecte del primer trimestre i un 3,6% en comparació amb el mateix període de fa un any.



En comparació amb el primer trimestre, els habitatges que més es van encarir a Catalunya entre abril i juny van ser els de segona mà, que van pujar un 1,8%. Al seu torn, els d'obra nova van encarir-se un 1,3%. En canvi, en relació amb el segon trimestre del 2022, els preus han pujat més entre els pisos nous (+7,8%), que no pas en els usats (+2,6%). Les dades arriben en un context marcat per la pujada dels tipus d'interès.A l'Estat, la variació interanual del preu de l'habitatge d'obra nova va enfilar-se fins al 7,7%, mentre que el de segona mà van encarir-se un 2,9%.Per comunitats autònomes, el preu de l'habitatge va pujar arreu durant el segon trimestre, tant si es compara amb el trimestre anterior com si es fa en relació amb el mateix període de l'any passat. Respecte de les dades de fa un any, Navarra (+5,6%), Cantàbria (+4,7%) i Andalusia (+4,5%) són les comunitats on més s'han encarit els pisos. En comparació amb el primer trimestre, els augments més pronunciats de preu s'han registrat a Extremadura (+3%), Castella la Manxa (+2,9%) i Andalusia (+2,7%).Les dades de l'INE s'estudien a partir del 95% de les compravendes fetes a l'Estat durant el trimestre.